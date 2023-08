"Xena - wojownicza księżniczka" od sierpmia w TVC

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu kanał TVC rozpocznie emisję kultowego serialu "Xena - wojownicza księżniczka".

Akcja serialu rozgrywa się w starożytnej Grecji i opowiada historię wojowniczki, która po latach bandyckiej działalności opowiada się po stronie dobra i dąży do odkupienia win. Tytułową rolę gra Lucy Lawless, do dzisiaj kojarzona głównie z tej kreacji, pomimo udziału w wielu innych hitach telewizyjnych.- mówi Karol Warda, Dyrektor Kanałów Telewizyjnych i Produkcji grupy MWE Networks, nadawcy TVC."Xena - wojownicza księżniczka", pod płaszczem serialu akcji, opowiada inspirującą historię zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Początkowo przedstawiona widzom jako czarny charakter w serialu "Herkules", postać grana przez Lucy Lawless zaintrygowała widzów na tyle, by uzyskać własny spin-off. Stopniowo przeistaczała sięw postać pozytywną, zyskując coraz większą popularność wśród publiczności. Xena wytyczyła ścieżkę dla silnych kobiecych postaci w telewizji, jak np. Buffy, Agentka o stu twarzach, czy Veronica Mars. Dzięki TVC, kolejne pokolenia Polek i Polaków mogą zostać natchnione przez "wojowniczą księżniczkę".Emisje kolejnych odcinków w dni powszednie, o godz. 16:00 (od 7 sierpnia) na antenie TVC.