Wielkie starcie w Michigan na antenie Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Decydująca faza sezonu NASCAR Cup Series - faza playoff - zbliża się wielkimi krokami.

• Najbliższy wyścig na dwumilowym, niezwykle szybkim torze Michigan International Speedway będzie czwartym wyścigiem od jej końca.

Dwa ostatnie wyścigi NASCAR Cup Series odbywały się na zupełnie różnych torach. Najpierw kierowcy odwiedzili szybki i długi owal w Pocono, a później ścigali się na short-trakcu w Richmond. Podczas wyścigu w Richmond zwycięstwo padło łupem kierowcy, który wcześniej w tym roku jeszcze nie wygrywał. Chodzi tutaj o Chrisa Bueschera, który wspólnie ze swoim zespołowym kolegą Bradem Keselowskim zdomiował rywalizacje w Virginii. Buescher został dwunastym zwycięzcą tego sezonu - nie licząc Shane'a Van Gisbergena, który nie bierze udziału w pełnym sezonie i nie kwalifikuje się do udziału w playoffach. Oznacza to, że już tylko czterech kierowców nieposiadających zwycięstw otrzyma możliwość startu w decydującej fazie sezonu.Tydzień wcześniej w Pocono zatriumfował natomiast Denny Hamlin. Kierowca Toyoty po raz ostatni zwyciężył w Kansas na początku maja. Trwa seria wyścigów, w których Chevrolet nie zdobywa zwycięstwa. Początkowa faza sezonu była prawdziwą dominacją tej marki. Jej kierowcy wygrali siedem spośród pierwszych dziesięciu rund sezonu. Tymczasem ostatnie zwycięstwo Chevroleta miało miejsce w Atlancie, a więc już prawie miesiąc temu.Pierwszy wyścig sierpnia odbędzie się na torze Michigan International Speedway. Tor ma dwie mile długości i spore nachylenia zakrętów, co czyni go niezwykle szybkim. Obiekt powstał pod koniec lat sześćdziesiątych. Jego bliźniakiem w kalendarzu NASCAR Cup Series był tor Auto Club Speedway, który w tym roku pojawił się w pucharowej serii NASCAR po raz ostatni. W lutowym wyścigu w Kalifornii zwyciężył Kyle Busch.W Michigan ostatnie lata zdominowane były przez Kevina Harvicka, który wygrał pięć z ostatnich sześciu rywalizacji. Serie Harvicka był w stanie złamać tylko Ryan Blaney. Na razie w sezonie 2023 Kevin Harvick nie posiada zwycięstwa, a więc nadchodzący wyścig może być dobrym punktem na przełamanie kiepskiej passy i zapewnienie sobie pewnego udziału w fazie decydującej o mistrzostwie serii. Dodatkową motywacją dla Harvicka może być fakt końca kiery majaczący na horyzoncie. Kierowca Forda z numerem #4 zapowiedział, że zakończy ściganie po aktualnym sezonie. Gdzie zatem szukać ostatniego zwycięstwa, jak nie na torze, na którym w ostatnich latach nie miało się godnego przeciwnika.Wyścig FireKeepers Casino 400 na żywo na antenie Motowizji już w najbliższą niedzielę 6 sierpnia o godzinie 20:30. Rywalizację jak zwykle skomentują Michał Budziak i Szymon Tworz.Transmisje NASCAR w Motowizji:● NASCAR Cup Series 2023 Michigan International Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 6 sierpnia, godz. 20:30● NASCAR Cup Series 2023 Indianapolis Road Course - transmisja wyścigu - niedziela, 13 sierpnia, godz. 20:30● NASCAR Cup Series 2023 Watkins Glen Int'l - transmisja wyścigu - niedziela, 20 sierpnia, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Daytona International Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 27 sierpnia, godz. 01:00