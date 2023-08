Anna Augustyn dyrektorem informacji Radia Zet

Łukasz Szewczyk

Od 4 sierpnia funkcję szefowej informacji Radia ZET pełni Anna Augustyn, dotychczasowa dyrektor informacji Radia TOK FM i centralnego newsroomu Grupy Radiowej Agora.

Zastąpiła na stanowisku Marka Czyża, który w lipcu rozstał się ze stacją

Anna Augustyn będzie odpowiadać za pracę newsroomu i zespołu reporterskiego Radia ZET, w tym za serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne.- komentuje Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.Anna Augustyn jest związana z mediami od 1990 r. Rozpoczynała karierę jako dziennikarka informacyjna w Radiu RMF FM, gdzie pracowała jako reporterka, potem producentka oraz wydawca. Zarządzała też agencją informacyjną w centrali stacji w Krakowie. W latach 2003-2005 kierowała warszawską redakcją tej rozgłośni. Od 2005 r. do 2007 r. była wydawczynią i szefową redakcji lokalnych w zespole "Wydarzeń" telewizji Polsat, a także wydawcą głównych wydań dziennika; brała też udział w tworzeniu sieci lokalnych placówek stacji. Od sierpnia 2007 do września 2014 związana z TVN CNBC (obecnie TVN24 BiS) jako wydawca dnia i p.o. szefa zespołu wydawców. Od 2014 roku była związana z Grupą Radiową Agory, pełniąc funkcje dyrektora informacji i dyrektora centralnego newsroomu GRA, w którym powstają serwisy emitowane w Radiu Rock, Pogoda oraz Złote Przeboje.W związku z przejściem Anny Augustyn do Radia ZET jej zadania na stanowisku dyrektora informacji TOK FM oraz dyrektora centralnego newsroomu GRA przejmuje jako pełniąca obowiązki Dorota Grabowska, dotychczas wydawca dnia, związana ze stacją od 2003 roku.