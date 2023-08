Starcie Arsenalu FC z Manchesterem City hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem pierwszego weekendu sierpnia w ELEVEN SPORTS będzie mecz o angielską Tarczę Wspólnoty, w którym Arsenal FC zmierzy się Manchesterem City.

• Stacja pokaże na swoich antenach również ciekawie zapowiadające się spotkania ligi belgijskiej

• Dla fanów żużla zaplanowano transmisje dwóch starć finałowej kolejki rundy zasadniczej PGE Ekstraligi.

Prestiżowy mecz o Tarczę Wspólnoty tradycyjnie rozpocznie nowy sezon piłkarski w Anglii. Do walki o swoje pierwsze trofeum w nowych rozgrywkach staną dwie najsilniejsze angielskie drużyny: Manchester City i Arsenal FC. Zespół Pepa Guardioli jest zwycięzcą The Emirates FA Cup i mistrzem kraju, a jego rywalem będzie ekipa, która poprzednią kampanię ligową zakończyła na drugim miejscu. Na legendarnym stadionie Wembley kibice zobaczą w akcji liczne gwiazdy obu klubów, takie jak Erling Haaland, Bukayo Saka, Phil Foden czy Gabriel Jesus. W drugiej linii dojdzie do ciekawej konfrontacji nowych zawodników: Mateo Kovacicia po stronie The Citizens z Declanem Rice'em w szeregach Kanonierów. Interesująco zapowiada się także trenerski pojedynek Pepa Guardioli z Mikelem Artetą. Obaj przez wiele lat ze sobą współpracowali i należą do najbardziej cenionych szkoleniowców na świecie. Warto dodać, że na swój kolejny występ liczy Jakub Kiwior, który coraz pewniej czuje się w barwach londyńczyków.Club Brugge KV przystąpił do nowego sezonu Jupiler Pro League z nadziejami na swój 19. tytuł mistrza Belgii. W pierwszym spotkaniu drużyna trenera Ronny'ego Deili zaliczyła jednak falstart, remisując z KV Mechelen, dlatego o premierowe zwycięstwo musi postarać się w ten weekend, w wyjazdowym meczu z KVC Westerlo. Jej rywal w inauguracyjnej kolejce także zdobył jeden punkt, więc jest równie mocno zmotywowany do walki o wygraną. W zespole z Brugii będzie można zobaczyć kilku zawodników pozyskanych w obecnym okienku transferowym, między innymi Michała Skórasia i Igora Thiago. Obaj przed tygodniem zaprezentowali się z dobrej strony i z pewnością sprawią drużynie trenera Jonasa De Roecka sporo problemów. Z kolei gospodarze swoje nadzieje pokładają w Matiji Friganie, który latem został najdroższym piłkarzem w historii sprowadzonym do KVC Westerlo.Club Brugge KV będzie faworytem tego spotkania, ale należy przypomnieć, że w poprzednich rozgrywkach w obu konfrontacjach z KVC Westerlo zdobył w sumie tylko jeden punkt i nie strzelił ani jednego gola. Jak będzie tym razem?W ten weekend odbędzie się finałowa kolejka rundy zasadniczej PGE Ekstraligi, po której zostanie wyłoniony ostatni ćwierćfinalista obecnego sezonu. Jednym z kandydatów do awansu jest ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, który potrzebuje zwycięstwa w wyjazdowym meczu z TAURON WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Nicki Pedersen i spółka nie mogą jednak liczyć na taryfę ulgową, bo ekipa z Częstochowy nadal ma szansę na zajęcie trzeciej pozycji w tabeli, dającej korzystniejsze rozstawienie przed dalszą fazą rywalizacji. Warto również dodać, że grudziądzanie uzyskają kwalifikację tylko przy swojej wygranej oraz korzystnym dla nich wyniku starcia FOGO UNII Leszno z CELLFAST WILKAMI Krosno.W innym transmitowanym w ELEVEN SPORTS meczu EBUT.PL STAL Gorzów zmierzy się na własnym torze z FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOREM Toruń. Gospodarze konkurują z TAURON WŁÓKNIARZEM Częstochowa o miejsce na ligowym podium i dzięki zwycięstwu mogą je sobie zagwarantować. Czy zdołają pokonać toruńskie Anioły, z którymi w pierwszym spotkaniu bieżących rozgrywek przegrali 43:47?Plan transmisji:Piątek (4 sierpnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Rafał Dobrucki• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Patrick Hansen• 20:40 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian ChabiniakNiedziela (6 sierpnia):• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:55 The FA 2023 Community Shield:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Jarosław Koliński, Adam Targowski• 18:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr CzachowskiPoniedziałek (7 sierpnia):• 20:40(Eleven Sports 1)