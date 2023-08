Klasyk Ekstraklasy, hity Ekstraligi, tenis - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• Trzecia kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, hitem klasyk Legia Warszawa - Ruch Chorzów

• Żużlowe emocje i tenisowe rozgrywki w turniejach WTA 500 i WTA 250

Czas na trzecią kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy, a w niej osiem ciekawych i pełnych emocji spotkań. Mecz Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin został przełożony na prośbę "Portowców", którzy awansowali do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy i przygotowują się do dwumeczu z belgijskim KAA Gent.Rywalizacja o ligowe punkty rozpocznie się w Białymstoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie Widzew Łódź i powinno to być bardzo wyrównane spotkanie, o czym świadczą statystyki. Obie drużyny mają po jednym zwycięstwie i jednej porażce, trzy punkty na koncie i taki sam bilans bramkowy 4:4. W drugim piątkowym spotkaniu łódzki ŁKS zmierzy się z Koroną Kielce. Tegoroczny beniaminek nie zanotował najlepszego startu. Łodzianie w inauguracyjnym meczu ulegli w stolicy Legii 0:3, a przed tygodniem przegrali w Gliwicach z Ruchem 0:2. Teraz czas na pierwszy mecz przed własną publicznością. Warto wspomnieć, że w rozgrywkach pierwszej ligi stadion ŁKS-u był prawdziwą twierdzą: 13 zwycięstw, 3 remisy i tylko jedna porażka.W sobotę ligowe granie rozpocznie się Częstochowie. "Medaliki" po awansie do III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów będą starać się podtrzymać dobrą passę i dopisać kolejne 3 punkty do ligowej tabeli. Jednak przed podopiecznymi Dawida Szwargi trudne zadanie i walka o punkty z Wartą Poznań. "Zieloni" w pierwszej kolejce ulegli drużynie ze Szczecina, natomiast w drugiej serii gier wygrali 2:0 z Górnikiem Zabrze. W drugim sobotnim spotkaniu od 17:30 w "małych derbach Śląska" Górnik Zabrze zagra z Piastem Gliwice. Po 2. kolejkach PKO BP Ekstraklasy zespół prowadzony przez Jana Urbana zajmuje w tabeli 17. miejsce. Trójkolorowi mają za sobą dwie porażki, domową z Radomiakiem Radom oraz wyjazdową z Wartą Poznań. Sobotni goście Górnika, posiadają na swoim koncie jedno "oczko" po remisie ze Stalą Mielec. Drużyna prowadzona przez trenera Vukovicia na inaugurację rozgrywek poległa przed własną publicznością z Lechem Poznań 1:2. Dzień zakończy rywalizacja Radomiaka Radom z Cracovią o godzinie 20:00. Radomiak będzie starał się zrehabilitować po ubiegłotygodniowej porażce z Lechem w Poznaniu, zaś Cracovia powalczy o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.W niedzielę kibice będą świadkami dwóch spotkań. Rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Lubinie. Miejscowe Zagłębie podejmie na własnym stadionie zespół z Poznania i będzie to mecz na szczycie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Lider zmierzy się z wiceliderem. "Miedziowi" bardzo dobrze rozpoczęli obecny sezon, wygrywając dwa pierwsze ligowe mecze. Najpierw podopieczni trenera Fornalika pokonali przed własną publicznością Ruch Chorzów 2:1, a decydującego gola strzelił przepięknym uderzeniem z woleja Bartłomiej Kłudka. Przed tygodniem Zagłębie pokonało natomiast na wyjeździe Śląsk Wrocław w derbach Dolnego Śląska. Teraz do Lubina przyjedzie rywal z najwyższej półki. Ekipa ze stolicy Wielkopolski bez najmniejszych problemów wyeliminowała w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji litewski Żalgiris Kowno, a ponadto udało jej się przy tym zgarnąć również komplet punktów w dwóch dotychczasowych meczach PKO BP Ekstraklasy. Lech najpierw ograł na trudnym terenie Piasta Gliwice 2:1, a przed tygodniem rozprawił się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom, wygrywając 2:0.W drugim niedzielnym meczu kibice będą świadkami ligowego klasyku! Legia Warszawa kontra Ruch Chorzów. Drużyna z Warszawy w czwartkowy wieczór pokonała 3:2 FC Ordabasy Szymkent i wywalczyła awans do III rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Kolejnym rywalem "Wojskowych" będzie Austria Wiedeń, zanim jednak dojdzie do pierwszego starcia między tymi ekipami, warszawianie przed własną publicznością zmierzą się w ligowym klasyku z Ruchem Chorzów. Dla "Niebieskich" obecny sezon jest pierwszym od sześciu lat na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Podopieczni trenera Jarosława Skrobacza w pierwszym meczu ulegli 1:2 Zagłębiu Lubin, ale już w drugim spotkaniu zainkasowali komplet punktów.Trzecią kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Puszczy Niepołomice, która podejmie Stal Mielec.Nadchodzący weekend zwiastował wiele żużlowych emocji. Niestety, najbliższe dni mają w naszym kraju obfitować w mocne opady deszczu, a miejscami nawet nawalne. W związku z niekorzystnymi prognozami pogody wszystkie spotkania pierwszej oraz drugiej ligi żużlowej zostały odwołane, a ich termin został przełożony na kolejny weekend.12 sierpnia zmierzą się ze sobą Enea Falubaz Zielona Góra oraz ROW Rybnik. Dzień później na kibiców "czarnego sportu" czekają spotkania w Landshut, Ostrowie oraz w Łodzi. Wszystkie rozpoczną o godz. 14.00. Będzie to jedna z ciekawszych kolejek tegorocznego sezonu w 1. Lidze Żużlowej, bowiem poznamy spadkowicza oraz ostateczny układ par play-off.Na niedzielę zaplanowane są dwa spotkania najlepszej żużlowej ligi świata - PGE Ekstraligi. Niestety, niedziela w całym kraju zapowiada się bardzo deszczowo. Padać ma przez cały dzień, a momentami będą to intensywne opady. Decyzja dotycząca rozegrania niedzielnych meczów 14. rundy PGE Ekstraligi ma zostać podjęta w sobotę.W Waszyngtonie oraz Pradze trwają tenisowe turnieje WTA. W najbliższy weekend zmagania wkroczą w decydującą fazę, a kibice tenisa będą mogli oglądać tę rywalizację na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online.Plan transmisji:Piątek (4 sierpnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal Sport / Canal+ Family)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Rafał Nahorny• 18.00 Tenis: WTA 500 - Mubadala Citi DC Open (Canal+ Sport 2)• 20:00 -23.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 22.00 Tenis: WTA 500 - Mubadala Citi DC Open (Canal+ Sport 2)Sobota (5 sierpnia):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Trela• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagod• 20.00 Tenis: WTA 500 - Mubadala Citi DC Open (Canal+ Sport 2)• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 22.00 Tenis: WTA 500 - Mubadala Citi DC Open (Canal+ Sport 2)Niedziela (6 sierpnia):• 10.00(Canal+ Sport)• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz DryłaStudio: Piotr Kaczorek, Patryk Malitowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Rafał Nahorny• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Dawid StachyraStudio: Michał Łopaciński, Krzysztof Cegielski• 19.00 Padel: Premier Padel w Mendozie (Canal+ Family)• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński• 20.30 Tenis: WTA 500 - Mubadala Citi DC Open (Canal+ Sport 2)• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Łopaciński, Krzysztof Cegielski, Marek Cieślak, Michał Mitrut, Leszek Demski• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńPoniedziałek (7 sierpnia):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Adam Szała• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma