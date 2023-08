"Diabelnie boskie" w nową bohaterką jesienią w TTV

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2023 roku na antenę TTV powróci format "Diabelnie boskie".

• W drugim sezonie, do Kasi, Izy, Julii, Alex i Cariny dołączy nowa bohaterka - Monika Wawrzak.

Bohaterkami programu TTV "Diabelskie kobiety" są kobiety, dla których bajka o kopciuszku, to... nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Kochają decydować, błyszczeć i być na fali wznoszącej, ale one nie idą do nieba - idą tam, gdzie chcą. Bo "Diabelnie boskie" są ze swojej natury!W drugim sezonie reality show widzowie będą mogli śledzić losy m.in. Izy Macudzińskiej-Borowiak, Katarzyny "Laluny" Lirsz, Julii von Stein, Alex Morzyńskiej oraz Kariny Lundmark. Do obsady programu dołączy też nowa bohaterka - Monika Wawrzak.Co wydarzy się w nowych odcinkach? Podążająca za trendami urodowymi Laluna rozważa poważne zmiany w wyglądzie. W rozwijającym się biznesie również nie brakuje nowych pomysłów i wyzwań którym będzie musiała stawić czoła wraz z przyjaciółką i wspólniczką Żyletą. Nowym marzeniem stanie się też dla niej zakup mieszkania dla wchodzącej w dorosłość córki Laury.Julia cały swój wolny czas poświęca na walkę o względy rodziców i władzę w rodzinnej firmie. Coraz częściej angażują ją również sprawy lokalnej społeczności Tarnowa dlatego planuje rozpocząć karierę w polityce. Jak na jej pomysł wystartowania w wyborach na radną zareagują najbliżsi? I czy znajdzie czas na życie prywatne?Alex, u której niedawno wykryto poważną zmianę nowotworową, wraca do pełni sił i zdrowia. Po trudnych doświadczeniach postanawia żyć pełnią życia, szczególnie że pojawił się w nim wymarzony mężczyzna. Jednak lata życia jako singielka sprawiają, że rodzące się uczucie wystawia ją na kolejną próbę.Iza wraz z Patrykiem wspierają córkę w kolejnych etapach edukacji i dorastania. Przygotowując się na kolejny rozdział w ich rodzinie postanawiają poszukać nowych pasji i zajęć. Patryk poważnie rozważa zapisanie się do ochotniczej straży pożarnej w Puszczykowie, co dla Izy oznacza jedno - jeszcze więcej obowiązków przy organizacji rodzinnego życia.Dla Kariny, której energia do życia rośnie z każdym dniem, nowym celem staje się przywrócenie do dawnej formy i zdrowia jej ukochanego męża Eliego. Jako że takiej kobiecie niełatwo jest dotrzymać kroku ich związek zostanie wystawiony na próbę. Jaki znajdzie na to sposób i czy Eli jest na to gotowy?Do grona Diabelnie Boskich bohaterek programu dołączy Monika Wawrzak. Nowa bohaterka jest dojrzałą kobietą, która w swoim biznesie czuje się spełniona, jednak w życiu prywatnym ma jeszcze wiele do odkrycia. Ambitna pracoholiczka i perfekcjonistka oraz samotnie wychowująca syna mama - teraz postanawia zwolnić i postawić wreszcie na siebie. Okrągłe urodziny mają być inspiracją do poważnych życiowych decyzji.Premierowe odcinki reality-show "Diabelskie boskie" w piątki o godz. 22.05 (od 1 września, po dwa odcinki) na antenie TTV.