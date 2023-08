Nowy sezon serialu "Przyjaciółki" od września w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Nie ma w życiu nic cenniejszego niż osoba, z którą możesz dzielić swoje troski, radości i marzenia. Inga, Anka, Patrycja i Zuza są idealnym przykładem na to, że prawdziwa przyjaźń potrafi przetrwać wszystko

Zakończenie finałowego odcinka wywołało wśród widzów wiele emocji. Po wyjątkowo zaskakującej ostatniej scenie większość fanów z niecierpliwością czeka na dalszy ciąg perypetii "Przyjaciółek". Co wydarzy się w nowym sezonie?Wspólna przyszłość Ingi (Małgorzata Socha) i Łukasza (Piotr Janowski) stanie pod znakiem zapytania. Gruszyńska zrozumie, że zbyt szybko nazywała każde uczucie miłością i wchodziła w kolejne związki. Teraz chce się skupić na sobie i córkach. Będzie jednak musiała zmierzyć się z zawodowymi problemami. Nie z jej winy działalność Nail Baru będzie zagrożona. Czy Inga straci ukochane miejsce pracy?Paweł (Bartek Kasprzykowski) nie uwierzy Sylwii (Natalia Lesz), która oskarżyła Ankę (Magdalena Stużyńska) o romans z Miłoszem (Bartosz Opania). Anka uważa, że nie warto ulegać chwilowym pokusom, bo łatwo stracić coś wartościowego, co budowało się całe życie. Zgodzi się jednak na zawodową propozycję Miłosza i zostanie współprowadzącą program. Jak poradzi sobiew tej roli?Patrycja (Joanna Liszowska) nadal toczy nierówną walkę z bulimią. Choć zapewnia wszystkich, że panuje nad chorobą, prawda okaże się zupełnie inna. Kochan będzie ukrywała swoje problemy nawet przed Wiktorem (Paweł Deląg)... co odbije się na ich relacji. Nieocenione w tym czasie będzie wsparcie bliskich, ale też profesjonalna pomoc. Czy Patrycja da sobie w porę pomóc? Czy będzie musiała zawalczyć nie tylko o siebie, ale też o związek?Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy już we wrześniu. Nowe odcinki z pewnością zaskoczą, wzruszą, momentami rozbawią, a przede wszystkim potwierdzą, że choć nie zawsze jest łatwo, mając tak wspaniałe przyjaciółki u boku, można poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami i wyjść z najtrudniejszych życiowych zakrętów.Producentem wykonawczym serialu według pomysłu Beaty Pasek jest Akson Studio. Za reżyserię nowego sezonu odpowiadają Jacek Sołtysiak Sylwia Rosak i Anna Kasperska. Autorkami scenariusza są Aneta Głowska i Magdalena Strzałkowska.Emisja premierowych odcinków nowego sezonu serialu "Przyjaciółki" w czwartki o godz. 21.05 (od 7 września 2023 roku) na antenie telewizji Polsat.