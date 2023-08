Nowe oblicze grozy. "M3GAN" na platformie SkyShotime (wideo)

Łukasz Szewczyk

"M3GAN" to osiągnięcie w dziedzinie sztucznej inteligencji. Przypominająca żywą osobę lalka zaprogramowana tak, żeby być najlepszą przyjaciółką dzieci i wsparciem dla rodziców. "M3GAN" została zaprojektowana przez wybitną specjalistkę od robotyki Gemmę (Allison Williams znana z Get Out) pracującą dla firmy produkującej zabawki. Lalka widzi i słyszy oraz uczy się, stając się przyjaciółką, nauczycielką, towarzyszką zabaw oraz obrończynią wskazanego dziecka.Kiedy Gemma nagle musi zająć się osieroconą 8-letnią siostrzenicą Cady (Violet McGraw znana z The Haunting of Hill House), desperacko próbuje odnaleźć się w roli rodzica, do której nie jest przygotowana. Gdy przygniata ją ogrom pracy, Gemma postanawia zaoferować Cady prototyp "M3GAN", aby rozwiązać jej problemy. Ta decyzja będzie miała niewyobrażalne konsekwencje.Podczas gdy pomiędzy "M3GAN" i Cady rodzi się coraz silniejsza więź, Gemma jest coraz bardziej przerażona, widząc, że twór, który wymyśliła, by pomóc dziewczynce, uczy się w ekspresowym tempie... i że "M3GAN" może dostrzegać "zagrożenia" dla Cady, które w rzeczywistości nie istnieją.Film "M3GAN", wyprodukowany przez Jasona Bluma i Jamesa Wana, został wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzanego Gerarda Johnstone'a (Housebound) na podstawie scenariusza Akeli Cooper (Malignant, The Nun 2) opartego na pomyśle Akeli Cooper i Jamesa Wana. Producentami wykonawczymi filmu są Allison Williams, Mark Katchur, Ryan Turek, Michael Clear, Judson Scott, Adam Hendricks i Greg Gilreath.W filmie "M3GAN" występują Ronny Chieng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace) i Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Stephane Garneau-Monten (Straight Forward) i Lori Dungey (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, wersja rozszerzona).Wśród twórców "M3GAN" są operator Simon Raby (Mortal Engines), autorka scenografii Kim Sinclair (nagrodzona Oscarem dyrektor artystyczna filmu Avatar), montażysta Jeff Mcevoy (Nerve), projektant kostiumów Daniel Cruden (asystent projektanta kostiumów przy produkcji filmu Avatar: The Way of Water) i kompozytor Anthony Willis (Promising Young Woman)."M3GAN" będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime od 14 sierpnia.