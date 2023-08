Polskie seriale Canal+ w Netflixie

Łukasz Szewczyk

• Netflix szykuje niespodziankę dla swoich użytkowników

• Jeszcze w sierpniu w ofercie pojawią się polskie seriale Canal+ Original

Paweł Małaszyński w serialu "Misja Afganistan" / Fot. Canal+

Popularna internetowa platforma streamingowa Netflix regularnie prowadza do swojej oferty seriale oraz filmy na licencji. W najbliższych tygodniach użytkownicy Netflixa będą mogli oglądać dwa polskie seriale znane z anteny Canal+.(w Netflixie od 30 sierpnia) to opowieść o tragedii która niszczy. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i karze. O tym, ile jesteśmy jest w stanie zrobić dla swoich dzieci i jak wiele nas to kosztuje. Pewnego wieczoru w tytułowym "Żmijowisku", w trakcie mocno zakrapianej imprezy, znika 15-letnia Ada (Hania Koczewska), córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Poszukiwania nie przynoszą efektu. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii i na własną rękę próbuje odszukać córkę. Pojawiają się nowe tropy i nowi podejrzani. Sprawa gmatwa się coraz bardziej...Dodajmy, że w poniedziałek (7 sierpnia 2023) emisję serialu "Żmijowsko" rozpoczyna także ogólnodostępny kanał Stopklatka TV. Emisja premierowych odcinków o godz. 23.55Wcześniej, bo od 24 sierpnia, na platformie Netflix dostępny będzie inny polski serial Canal+. Jest to pierwsza polska produkcja fabularna o żołnierzach w Afganistanie, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Serial wojenny przedstawia pół roku z życia polskiego kontyngentu na misji. To historia ludzi o różnych przekonaniach, wartościach i doświadczeniach, których połączył Afganistan. Akcja serialu skupia się wokół II plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej z Wędrzyna pod dowództwem młodego oficera - porucznika Pawła Konaszewicza (Paweł Małaszyński).W rolach głównych widzowie zobaczą: Pawła Małaszyńskiego, Ilonę Ostrowską, Tomasza Schuchardta, Eryka Lubosa, Piotra Roguckiego, Mikołaja Krawczyka, Sebastiana Fabijańskiego, Marcina Piętowskiego, Dawida Zawadzkiego i innych.Co ciekawe, od pewnego czasu w ofercie Netflixa dostępne są także seriale HBO. Już teraz użytkownicy platformy mogą oglądać serial "Niepewne", z kolei w połowie sierpnia w Netflixie pojawi się serial "Gracze".