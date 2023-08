Sierpień w Polsat Box Go. "Mafia Mamma", "Prawdziwe życie aniołów"

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu w Polsat Box Go zadebiutują m.in. komedia kryminalna "Mafia Mamma" z Toni Collette i Moniką Bellucci w rolach głównych oraz filmy podejmujące życiowe tematy

(premiera 10 sierpnia). . Kristin (Toni Collette) to typowa amerykańska gospodyni domowa, której życie w dniu śmierci jej dziadka obraca się o 180 stopni. Z dnia na dzień staje się szefową mafijnego imperium. Posiadana przez nią wiedza na temat zorganizowanej przestępczości jest minimalna, wręcz zerowa. Na swoje szczęście u swojego boku ma Biancę (Monica Belluci), która nauczy ją, jak być prawdziwą matką chrzestną. Kristin jako nowa głowa rodziny zaskoczy wszystkich, w tym siebie samą. "Mafia Mamma" - matka chrzestna jest tylko jedna.(już dostępny). Marzenia są po to, żeby je spełniać, ale co w sytuacji, jeśli przez błędy życia doczesnego spadną na drugi plan? "Życie w błocie się złoci" to debiut reżyserski Piotra Kujawińskiego, historia młodego, utalentowanego chłopaka z blokowiska, który wraz z kolegami chce wydać płytę hip-hopową. Spełnienie marzenia staje pod znakiem zapytania, kiedy jeden z chłopców zostaje aresztowany.(premiera 18 sierpnia). Czasami jest się aniołem, a czasami ma się anioła przy sobie. Adam (Krzysztof Globisz) to ceniony aktor i pedagog, który przechodzi rozległy udar. W wyniku choroby doznaje afazji. Jego żona Agnieszka (Kinga Preis) robi wszystko, aby mąż wrócił do zdrowia i mógł dalej realizować się w tym, co kocha. "Prawdziwe życie aniołów" w reżyserii Artura W. Barona to swojego rodzaju kontynuacja przeboju sprzed lat z aniołem w roli głównej.W pakiecie Polsat Box Go Premium dostępne są już całe sezony nowości serialowych ostatnich tygodni: thrillera medycznego "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej oraz komedii "Teściowie" o perypetiach młodej pary i ich rodziców, z Julią Wieniawą, Joanną Kurowską, Jolantą Fraszyńską i Cezarym Pazurą. W piątki do pakietu trafiają kolejne odcinki nowego serialu komediowego o policjantach "Krejzi patrol".