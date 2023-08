Borys Szyc z córką Sonią na okładce wrześniowego "Twojego Stylu"

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (10 sierpnia 2023 roku) ukaże się wrześniowy numer "Twojego Stylu".

• Na jego okładce znalazł się mężczyzna, Borys Szyc w towarzystwie swojej córki Soni - odtwórcy ról ojca i córki w filmie "Miało Cię nie być".

Twój Styl (numer 9/2023)

- mówią w wywiadzie. Zagrać ojca i córkę w filmie, gdy te same role gra się w życiu? Ile prawdy o sobie pokazali na ekranie? Jak ich to zmieniło?Ponadto w numerze przeczytać można rozmowy z Erykiem Kulmem, o trudnym dorastaniu w artystycznej rodzinie, podróży w głąb siebie i apetycie na Oscara, Agatą Tuszyńską, która w trudnych doświadczeniach umie znaleźć inspirację, nadzieję i tym dzieli się w swoich książkach oraz z Zuzanną Bijoch, modelką najsłynniejszych domów mody która w wieku 28 lat skończyła studia na wydziale finansów i ekonomii Columbia University w Nowym Jorku z najlepszym wynikiem.Dodatkowo w magazynie znajdzie się wywiad z Moniką Borycką, szefową platformy TrendRadar. Co to takiego FemTech? Lifelong learning? Deepfake? New real? Czy siedemdziesiątka to nowa... dwudziestka? Ekspertka analizuje czas przyszły i objaśnia, jak się w nim odnaleźć. Rozmowę uzupełnia Raport: Nasza przyszłość Sztuczna Inteligencja. Jak zrozumieć świat, który nadchodzi, i nauczyć się w nim kreatywnie żyć? Czy jesteś gotowa na przyszłość, która bardziej przypomina science fiction niż realny świat?Tradycyjnie w numerze nie zabraknie materiałów z dziedziny psychologii, mody, podróży czy kuchni.Wydanie jest dostępne w wersji podstawowej w cenie 10,99 zł, z podkładem w prezencie w cenie 10,98 zł i w wersji mini za 6,99 zł. Objętość 200 stron.