Mistrzostwa Europy w WKKW z udziałem Polki na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• We francuskiej stadninie Haras du Pin odbędą się jedne z najważniejszych jeździeckich zawodów w sezonie - kontynentalne mistrzostwa we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

• Transmisje wyłącznie w Sportklubie

Mistrzostwa Europy w WKKW w Sportklubie

Mistrzostwa Europy w WKKW to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w jeździeckim światku. Od uczestników i ich koni wymagają wyśmienitego przygotowania fizycznego, doskonałej koordynacji i idealnego współgrania pomiędzy jeźdźcem i koniem. To trzy zupełnie odrębne konkurencje, a żeby osiągnąć sukces, w każdej z nich trzeba wspiąć się na wyżyny.W tym roku europejski czempionat odbędzie się w narodowej francuskiej stadninie, Haras du Pin, zlokalizowanej w pobliżu Le Pin-au-Haras w Normandii. Poprzednio impreza tej rangi gościła tu w 1969 roku, a najlepiej spisali się w niej Brytyjczycy, którzy triumfowali w rywalizacji drużynowej, a indywidualnie po złoto sięgnęła Mary Gordon-Watson. Francja później dwukrotnie jeszcze była gospodarzem ME - w Pau w 2001 i w Fontainebleau w 2009 roku.Zasadnicza część tegorocznej imprezy rozegrana zostanie w ciągu czterech dni - w czwartek (10 sierpnia) i w piątek (11 sierpnia) odbędą się cztery sesje ujeżdżenia, podczas której sprawdzane będzie posłuszeństwo konia. W obu tych dniach Sportklub rozpocznie transmisje o godz. 9.50 i będzie prowadził je do godz. 12:40.Dzień później - w sobotę 12 sierpnia - będzie miała miejsce niezwykle wymagająca próba terenowa, weryfikująca szybkość, wytrzymałość i możliwości skokowe konia. Zmagania te rozpoczną się o godz. 11:50 i zakończą o 16:45. W ostatnim dniu imprezy, w niedzielę, kibiców czeka kolejna transmisja, tym razem w godz. 11:20 - 12:45, a konkurencją, w której mierzyć będą się najlepsi europejscy zawodnicy będzie próba skoków, w której dwukrotnie będą musieli pokonać najeżony przeszkodami parkur.W poprzednich mistrzostwach, rozgrywanych w 2021 roku w szwajcarskim Avenches, bezkonkurencyjni byli Brytyjczycy, a właściwie Brytyjki, bo właśnie amazonki z Wysp zajęły wszystkie miejsca na podium. Złoto wywalczyła Nicola Wilson, srebro Piggy March, a na najniższym stopniu podium uplasowała się Sarah Bullimore. We Francji nie zobaczymy jednak żadnej z nich, Brytyjczycy przysłali do Le Pin-au-Haras zupełnie odmienioną sześcioosobową kadrę.Polskę w imprezie reprezentować będzie tylko jedna zawodniczka, Joanna Pawlak na koniu Fantastic Frieda - dwukrotna medalistka naszego kraju oraz olimpijka z Tokio, gdzie wspólnie z Małgorzatą Cybulską zajęły 13. miejsce w rywalizacji drużynowej. Pawlak trudno będzie walczyć o czołowe lokaty, a powiększenie naszego dorobku medalowego w tej imprezie wydaje się być poza jej zasięgiem. Polska w całej blisko 70-letniej historii tych zawodów zdobyła dotychczas dwa krążki: w 1965 roku złoto w rywalizacji indywidualnej wywalczył Marian Babirecki, w 1981 roku brąz dołożyła do tego drużyna. Najbardziej utytułowaną nacją w historii mistrzostw są Brytyjczycy, którzy sięgnęli łącznie po 87 "krążków", w tym po 42 z najcenniejszego kruszcu.Czym w ogóle jest Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego? To najpełniejszy sprawdzian umiejętności konia i jeźdźca, w którym muszą oni pokonać wszystkie próby z jak najmniejszą liczbą błędów, za które naliczane są punkty karne. Powszechnie uważa się, że najtrudniejszym wyzwaniem jest próba terenowa, do każdej z konkurencji jeździec i koń muszą być jednak przygotowani perfekcyjnie. Co składa się na WKKW?Ujeżdżenie polega na wykonaniu przez konia odpowiednich figur. Sędziowie oceniają podczas tej próby elegancję, posłuszeństwo konia oraz jego poruszanie się w stępie, kłusie i galopie. W ME konkurencja ta będzie rozgrywana w czwartek i w piątek.Próba terenowa bieg w urozmaiconym terenie ze stałymi przeszkodami, mający na celu przede wszystkim sprawdzenie wytrzymałości i szybkości konia. Zawodnicy muszą zmierzyć się z przeszkodami pojedynczymi i złożonymi z kilku członów, a sędziowie liczą czas przejazdu i czystość skoków. Próba terenowa będzie miała miejsce w sobotę.Konkurs skoków rywalizacja na specjalnie przygotowanym parkurze, w której jeździec i koń muszą jak najczyściej pokonać ustawione przeszkody. Nie liczy się w nim czas przejazdu (o ile nie zostanie przekroczona norma), a punkty karne za zrzutki poszczególnych przeszkód.Mistrzostwa Europy w WKKW na żywo w Sportklubie:Czwartek (10 sierpnia):• godz. 9:50 - ujeżdżeniePiątek (11 sierpnia):• godz. 9:50 - ujeżdżenieSobota (12 sierpnia):• godz. 11:50 - próba terenowaNiedziela (13 sierpnia)• godz. 11:20 - konkurs skoków