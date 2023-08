Premiera drugiego sezonu serialu "Swaci" w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Przygody dziadków i ich ukochanej wnuczki w sielskim klimacie polskiej wsi.

• Na platformę Polsat Box Go trafi pierwszy z ośmiu odcinków drugiego sezonu serialu komediowego "Swaci".

"Swaci" to przygody pochodzących z różnych środowisk dziadków, walczących o uwagę ukochanej wnuczki. Serial pokazuje zderzenie dwóch światów - miejskiego i wiejskiego, które jest czasami trudne do pogodzenia. W drugim sezonie nie zabraknie zabawnych sytuacji, z którymi zarówno Kwiatkowscy, jak i Gąsiorowie będą radzić sobie na różne sposoby. W środku zamieszania jak zwykle 6-letnia wnuczka - rezolutna Maja.Drugi sezon "Swatów" to kontynuacja zabawnych perypetii mieszkańców wsi Gąsiorowo. Krysia Gąsior jest sfrustrowana bezczynnością Wacka i domaga się, żeby podjął pracę. Do tego czasu zamierza głodzić Wacka, więc ten w desperacji oszukuje, że przyjął posadę. W rzeczywistości jednak pożycza pieniądze i próbuje szczęścia w grze na automatach. Kwiatkowscy z tej okazji zapraszają Gąsiorów do wystawnej restauracji. Z kolei Jerzy, bez wiedzy Iwony, podnajmuje ich mieszkanie swojemu koledze. Podczas uroczystej kolacji Kwiatkowscy dostają telefon, że zalewają sąsiadów. Nagle zostawiają Gąsiorów samych w restauracji, bez pieniędzy, z rachunkiem do zapłacenia.Produkcja powstała na licencji ukraińskiej. Za adaptację scenariusza i reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski ("Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", "Baczyński", "Jaskinia Filozofów"). W rolach głównych wystąpili m.in.: Monika Krzywkowska (Iwona Kwiatkowska, mama Mateusza), Mariusz Kiljan (Jerzy Kwiatkowski, ojciec Mateusza), Paweł Koślik (Wacław Gąsior, ojciec Ani), Beata Schimscheiner (Krystyna Gąsior, mama Ani), Amelia Żuchowska (wnuczka Maja) oraz - Sławomir Zapała, Elżbieta Romanowska, Dominika Gwit, Dariusz Toczek i Andrzej Niemirski.Nowe odcinki "Swatów" będą pojawiały się w pakiecie Polsat Box Go Premium w środy, od 9 sierpnia 2023 roku.Serial powstał na zlecenie Telewizji Polsat, a jego producentem jest Polot Media. Każdy z sezonów liczy 8 odcinków.