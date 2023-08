Nowy sezon "Górskiego lekarza" od września w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Na antenę Romance TV wraca "Górski lekarz"

• Od września najnowsze przygody Martina Grubera (Hans Sigl) i jego bliskich śledzić będzie można w najnowszym, 16. sezonie serialu

Po długiej przerwie, Martin Gruber wraca do pracy, gdzie nowy przypadek choroby pacjenta, pozwala leka-rzowi na oderwanie się od prywatnych problemów. Co czeka widzów na początku sezonu?W pierwszym odcinku, hodowca owiec Alois Bachmeier cierpi na demencję po zawale serca, a jego wnuczka Josephine chce zaopiekować się nim i gospodarstwem. Kiedy u jej matki Karin nagle pojawiają się objawy, Martin Gruber stara się znaleźć przyczynę, czy choroba może być dziedziczna? Anne zaginęła po zerwaniu, a asystent lekarza Linn wspiera Hansa w Gruberhof. Lilli oświadcza ojcom, że odbędzie staż w klinice. Lisbeth i Hans również muszą patrzeć w przyszłość. Martin stara się pogodzić z odejściem Anne i faktem, że jego syn Johann mieszka w USA z Franziską.W drugim odcinku sezonu, Martin Gruber martwi się o pasjonata kolarstwa górskiego Felixa Dreiera, który odmawia przeprowadzenia ważnej operacji. Ale wtedy Felix poznaje ambitną doktorantkę Livię Pavel. W "Wil-den Kaiser" oboje wydają się być sobą zafascynowali. Jednak Livia wycofuje się, ponieważ wydaje jej się, że w jej świecie nie ma miejsca dla Felixa. Jednocześnie wewnętrzny niepokój Martina narasta od czasu ponowne-go pojawienia się Rolfa i Caro Pflugerów. Lilli spotyka w szpitalu dziadka i ciotkę. Chociaż Martin i jego brat Hans zgadzają się, że chcą nadal trzymać Pflugerów na dystans, zainteresowanie Lilli rodziną jej zmarłej matki rośnie.Emisja 16 sezonu serialu "Górski lekarz" od poniedziałku do piątku o godz. 11.25 i 21.55 (ten sam premierowy odcinek) od 4 września w Romance TV.