Emocjonujący długi weekend w Antena HD

Łukasz Szewczyk

• Czas od 11 do 15 sierpnia będzie dla wielu Polaków świetną okazją do odpoczynku i relaksu.

• Na długi weekend kanał telewizyjny Antena HD przygotował specjalną ramówkę

Film "Pułapka" / Fot. materiały prasowe

Długi weekend na Antena HD rozpocznie się już w piątek o 23:00. Towarzystwa widzom dotrzyma trzech gentlemanów: Adrien Brody, Antonio Banderas i John Malkovich,w thrillerzeW sobotę dwie propozycje dla całej rodziny: polski klasykoraz wychowawcza i pełna fantazji. O 22:00 do akcji wkroczy ikona filmu i popkultury: sam Bruce Lee, w filmie. Towarzyszyć mu będzie na ekranie inna legenda kina: Jackie Chan. Arcydzieło swojego gatunku, esencja hongkońskiego kina, dwóch mistrzów w swoim fachu na jednym ekranie - uczta dla każdego konesera dziesiątej muzy oraz sztuk walki. Sobotę w Antena HD zakończy kusząca polska komedia, z Piotrem Machalicą i Joanną Trzepiecińską w rolach głównych, ale również Ewą Sałacką w świetnej roli drugoplanowej.Niedzielny wieczór będzie kolejną okazją do zapoznania się z kinem azjatyckim - tym razem w wersji nowoczesnej. O 20:00 Antena HD wyemituje trzymający w napięciu film. Grupa do zadań specjalnych chińskiej marynarki stawi czoła terrorystom w jednej z północnoafrykańskich republik. Azjatycka kinematografia w ostatnich latach zyskuje w Polsce coraz większą popularność dzięki produkcjom dramatycznym - teraz jest okazja do docenienia równie wartościowego kina akcji.W poniedziałek, Antena HD proponuje mieszankę śmiechu i napięcia: o 12:30 program, a o 20:00- z samym Chuckiem Norrisem, nie tylko w roli głównej, ale również jako współautor scenariusza. Długi weekend zakończy dzień z kinem polskim. We wtorek o 14:00 nominowany do Oscara, a o 20:00, uważany za jeden z najśmieszniejszych polskich filmów.- mówi Karol Warda, Dyrektor Kanałów Telewizyjnych i Produkcji grupy MWE Networks, nadawcy Antena HD.