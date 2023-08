Jesienią nowy sezon "Ninja Warrior Polska". Gwiazdy i nowa nagroda

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2023 roku na antenie Polsatu kolejna, ósma już edycja "Ninja Warrior Polska"

• W tej edycji poza weteranami toru zobaczymy na torze wiele gwiazd, a wśród nich, m.in. medalistę mistrzostw świata, tyczkarza, Piotra Liska.

Porwadzący "Ninja Warrior Polska" w Poslacie / Fot. Polsat

Na nowym torze przeszkód widzowie Polsatu zobaczą najlepszych z najlepszych, którzy z sezonu na sezon zrobili niewiarygodne postępy. W pierwszej edycji programu zawodnicy potrzebowali około trzech minut żeby pokonać tor eliminacyjny, teraz potrafią to zrobić nawet w 40 sekundW ósmym sezonie z torem zmierzy się 168 zawodników i zawodniczek. Będą to giganci ninja dobrze znani z poprzednich odsłon sportowego programu, ale też debiutanci, osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z tą dyscypliną sportową pod wpływem obejrzenia pierwszej polskiej edycji. Czy świeża krew swoimi umiejętnościami dorówna niepokonanym dotąd mistrzom? Bez względu na wiek, płeć i stopień zaawansowania, wszyscy zawodnicy mają do pokonania te same piekielnie trudne przeszkody. Każdy odcinek "Ninja Warrior Polska" składa się z toru eliminacyjnego, wyścigu Power Tower oraz z toru półfinałowego.Czterech najlepszych zawodników z każdego odcinka przechodzi do wielkiego finału. Ci, którzy pokonają wszystkie przeszkody mają szansę zmierzyć się z Górą Midoriyama! Wejście na 21-metrową linę w czasie poniżej 25 sekund gwarantuje tytuł Ninja Warrior Polska, trofeum Shurikena i wygraną w wysokości 200 000 złotych. Zawodniczka lub zawodnik, który dojdzie najdalej nie zdobywając szczytu Midoriyama zdobywa tytuł Last Warrior Standing i 30 000 zł. Zawodniczka która nie zdobędzie tytułu Last Warrior Staning, ale będzie najlepsza z kobiet zdobędzie tytuł Last Woman Standing i nagrodę w wysokości 20 000 zł.Nie zabraknie także gości specjalnych. Między innymi medalista mistrzostw świata, aktualny rekordzista Polski w skoku o tyczce Piotr Lisek! Z torem ninja zmierzy się również zawodnik mieszanych sztuk walki, utytułowany strongman Mariusz Pudzianowski, raper Popek, aktor Jakub Zdrójkowski oraz popularna influencerka, zawodniczka Fame MMA Klaudia Kołodziejczyk @xsheeya.Emisja premierowych odcinków nowego sezonu "Ninja Warrior Polska" we wtorki o godz. 20.05 (od 5 września 2023 roku) na antenie Polsatu.Do walki zagrzewać będą niezastąpieni: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.