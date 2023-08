Trzeci sezon serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Disney+ pojawiły się już dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku".

• Tym razem Mabel, Charles i Oliver opuszczą mury Arconii i postarają się znaleźć sprawcę morderstwa w teatrze.

Trójka sąsiadów - Mabel, Charles i Oliver (w tych rolach: Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short) znów wkraczają do akcji. Dla ich fanów to nie lada gratka, ale dla samych podcasterów najnowsza sprawa kryminalna okaże się sporym wyzwaniem, choćby ze względu na jej większą złożoność czy ilość osób obecnych w teatrze w momencie zdarzenia. Widzowie mogą się szykować na dużą dawkę emocji i sceny trzymające w napięciu do ostatniej sekundy! Oprócz nowej lokalizacji - wiele wątków będzie toczyć się w teatrze - pojawią się również nieznane wcześniej postacie, w tym m.in. gościnnie pojawi się zdobywczyni Oscara Meryl Streep.Twórcami i scenarzystami serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" są Steve Martin i John Hoffman ("Grace i Frankie", "Spojrzenia"). Są oni również producentami wykonawczymi wraz z Martinem Shortem, Seleną Gomez, Danem Fogelmanem ("Tacy jesteśmy") oraz Jessem Rosenthalem. Serial wyprodukowany jest przez wytwórnię 20th Television, będącą częścią Disney Television Studios.Premierowe odcinki we wtorki (od 8 sierpnia 2023 roku)