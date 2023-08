Drugi sezon "Zakupu w ciemno" od września w TTV

Łukasz Szewczyk

• Nowi bohaterowie i więcej emocjonujących licytacji

• Drugi sezon "Zakupu w ciemno" jesienią w TTV

W każdym odcinku kilku doświadczonych handlarzy walczy o zdobycie wartościowego towaru ze zwrotów konsumenckich. Wszyscy uczestnicy licytują wystawione palety pełne produktów, licząc na prawdziwy strzał w dziesiątkę. Za niewielkie pieniądze mogą trafić na markowe ciuchy, drogą elektronikę, ale mogą też przeszarżować i kupić używane lub niekompletne produkty. Zwycięzcy licytacji dopiero po wygranej dowiedzą się, co zawierają zakupione palety i na gorąco policzą, ile zarobili lub stracili.Ryzykowny biznes paletowy przyciąga nie tylko widzów, ale i kolejnych uczestników. W drugim sezonie wśród licytujących pojawią się nowi, ambitni gracze. A jeśli konkurencja rośnie to i licytowane kwoty idą do góry! Zdjęcia do programu odbywają się w kilku halach magazynowych na terenie całej Polski.Emisja premierowych odcinków drugiego sezonu "Zakupu w ciemno" od poniedziałku do czwartku o godz. 20.00 (od 4 września 2023 roku) na antenie TTV.Za produkcję odpowiada GPlus Production.