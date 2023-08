"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Rusza kampania promocyjna serwisu Wysokieobcasy.pl

Łukasz Szewczyk

• Kobiety często słyszą, że czegoś im nie wypada, że coś muszą, że powinno być im wstyd.

• Startuje kampania promocyjna serwisu Wysokieobcasy.pl "Dziewczyny się nie tłumaczą".

• Hasło nawiązuje do feministycznej misji serwisu, który od lat wspiera kobiety w dążeniach do wolnego wyboru w każdej sferze ich życia.

"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Nowa kampania serwisu Wysokieobcasy.pl / Fot. materiały prasowe

"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Nowa kampania serwisu Wysokieobcasy.pl / Fot. materiały prasowe

"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Nowa kampania serwisu Wysokieobcasy.pl / Fot. materiały prasowe

"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Nowa kampania serwisu Wysokieobcasy.pl / Fot. materiały prasowe

"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Nowa kampania serwisu Wysokieobcasy.pl / Fot. materiały prasowe

"DziewCZYNY się nie tłumaczą". Nowa kampania serwisu Wysokieobcasy.pl / Fot. materiały prasowe

Dziennikarki i dziennikarze w serwisie Wysokieobcasy.pl konfrontują szkodliwe schematy i pokazują historie bohaterek, które się z nich wyzwoliły.Kreacje reklamowe będą skupiać się na tematach tabu, przedstawiając dziewczyny, które dumnie pokazują kim są. Ciałopozytywność, różnica wieku w związku, publiczne karmienie piersią, miłość par jednopłciowych, decyzja o nieposiadaniu dzieci czy walka o prawo do aborcji to tematy, które na co dzień są poruszane na łamach serwisu i zostaną przywołane w kampanii. Na kreacjach pojawią się również niestosowne pytania, które kobiety często słyszą nawet z ust swoich bliskich. Celem kampanii jest uświadomienie ich, że nie muszą na nie odpowiadać, bo "Dziewczyny się nie tłumaczą".Kampania promocyjna serwisu będzie realizowana od 10 sierpnia 2023 roku w internecie, w prasie i na nośnikach reklamy zewnętrznej. Towarzyszy jej autopromocja na tradycyjnych i cyfrowych łamach "Gazety Wyborczej" oraz na profilach redakcji w mediach społecznościowych.