Festiwal Weselnych Przebojów 2023 na anentach Grupy Polsat

Łukasz Szewczyk

• W weekend (11 i 12 sierpnia) amfiteatr nad Jeziorem Czos wypełni się miłością oraz największymi weselnymi przebojami

• Festiwal Weselnych Przebojów 2023 w Mrągowie na antenie Polsatu, Super Polsatu, Disco Polo Music oraz Polo TV

W tym roku na ślubnym kobiercu stanie aktor i satyryk Michał Koterski, a jego wybranką zostanie aktorka kabaretowa Olga Łasak. Gospodarzami tej największej imprezy ślubnej tego lata będą Ela Romanowska i Rafał Maserak - festiwalowe małżeństwo, które po raz siódmy zabierze nas w podróż w rytm największych weselnych hitów, a zapleczem organizacyjnym zajmie się specjalistka od najlepszych wesel - Iza Janachowska. Pierwszego dnia festiwalu na scenie wystąpią m.in. Boys, Classic, Akcent, Sławomir, Masters, Helena Vondráčková, Playboys, Halina Mlynkowa, Weź Nie Pytaj, Mariusz Kalaga, Mig, Szpilki, Francesco Napoli, Sheyla Bonnick The Sounds of Boney M, Daj To Głośniej.- mówi prowadząca Ela Romanowska.- zapowiada Michał Koterski.Huczne zaślubiny Olgi i Michała widzowie Polsatu świętować będą wspólnie z największymi gwiazdami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Sławomir z żoną Kajrą zaśpiewają "Miłość w Zakopanem", Helena Vondráčková - czeska gwiazda estrady, której głos zachwyca od pokoleń, zaśpiewa w duecie z Marcinem Millerem piosenkę "Długa noc". Sheyla Bonnick The Sounds of Boney M piosenkami "Rivers of Babylon" czy "Daddy Cool" przeniesie widzów w czasie do złotych lat disco. Zenon Martyniuk porwie weselnych gości przebojami "Przez Twe Oczy" i "Przekorny los", a zespół Boys wykona ponadczasowy hit "Wolność". Artyści oprócz swoich największych hitów, zaśpiewają również przeboje, których nie może zabraknąć na żadnym polskim weselu: "Szła dzieweczka do laseczka", "Rudy się żeni", czy "Hej wesele".W piątek (11 sierpnia) transmisja od godz. 20:05 na antenie Polsatu a od godz. 22.30 bawimy się dalej na Disco Polo Music i Polo TV.Następnego dnia, w sobotę, czekają nas szalone poprawiny! Na mrągowskiej scenie zobaczymy takich artystów jak: Don Vasyl, Halina Mlynkova, Filip Lato, Dziani, Vasyl Junior, Elza, Andre, Krywań, InoRos, Daj To Głośniej, Mejk, Margarita, Classic, Cygańscy Książęta, Kapela Ciupaga.W sobotę (12 sierpnia) transmisja od godz. 20:00 na antenie Super Polsatu i Disco Polo Music.