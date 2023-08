Drogowa uczta NASCAR Cup Series na antenie Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Prawdziwa "drogowa uczta" czeka na fanów NASCAR Cup Series w nadchodzące dwa weekendy.

• Kierowcy będą ścigali się na legendarnym Indianapolis Motor Speedway w konfiguracji zbliżonej do toru Formuły 1, oraz na klasycznym Watkins Glen International.

Pucharowa seria NASCAR zbliża się do końca sezonu zasadniczego. Po dwóch nadchodzących wyścigach na torach drogowych i jednym na Daytona International Speedway rozpocznie się tegoroczna faza playoffs. Szans na zwycięstwa jest zatem mało, a tory drogowe budują dodatkową trudność w wywalczeniu sobie awansu do fazy decydującej o mistrzostwie serii.W najbliższy weekend kierowcy będą ścigali się na drogowej konfiguracji Indianapolis Motor Speedway. Nitka toru zbliżona jest do tej, na której przed kilkunastoma laty odbywała się Grand Prix Formuły 1. W dwóch poprzednich sezonach na tym klasycznym torze wygrywali AJ Allmendinger i Tyler Redick. O ile ten drugi ma już zapewniony awans do playoffów, to Allmendinger z pewnością w Indianapolis wypatruje swojej szansy na awans do tej fazy. Kierowca Chevroleta z numerem #16 liczył się w walce o zwycięstwo w obu ostatnich wyścigach i może być to dla niego ostatnia nadzieja. Do stawki NASCAR podczas tego wyścigu powróci gwiazda z Nowej Zelandii, a więc Shane Van Gisbergen. Zwycięzca rywalizacji z Chicago wystartuje w NASCAR po raz drugi w karierze. Nie będzie on jednak jedynym gościem. Obok Gisbergena na torze pojawi się inny kierowca Supercars Brodie Kostecki, a także Mistrz Świata Formuły 1 Jenson Button i Kamui Kobayashi.Tydzień później kierowcy w dalszym ciągu będą skręcali w prawo. Tym razem na legendarnym torze Watkins Glen International. To jeden z najbardziej "objeżdżonych" przez kierowców NASCAR torów drogowych, który pojawia się w kalendarzu serii od kilku dekad. Rok temu w Watkins Glen zwyciężył Kyle Larson. Transmisję tego wyścigu na antenie Motowizji uświetni gość specjalny, czyli Mikołaj Sokół, który wspólnie z naszymi komentatorami poprowadzi transmisję.Podczas obu nadchodzących wyścigów NASCAR Cup Series na widzów Motowizji będą czekały konkursy z nagrodami w postaci gadżetów NASCAR. Komentatorzy będą zadawali pytanie konkursowe na antenie w okolicy końca pierwszego segmentu wyścigów.Transmisja z Indianapolis na żywo już 13 sierpnia o godzinie 20:30, natomiast rywalizacja w Watkins Glen 20 sierpnia o godzinie 21:00 - wyłącznie na antenie Motowizji. Oba wyścig skomentują Szymon Tworz i Michał Budziak, a podczas rywalizacji na Watkins Glen dołączy do nich Mikołaj Sokół.Transmisje NASCAR w Motowizji:● NASCAR Cup Series 2023 Indianapolis Road Course - transmisja wyścigu - niedziela, 13 sierpnia, 20:30● NASCAR Cup Series 2023 Watkins Glen Int'l - transmisja wyścigu - niedziela, 20 sierpnia, 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Daytona International Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 27 sierpnia, 01:00