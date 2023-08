Młodzieżowy sitcom "Tylko nie piątek!" jesienią w Alfa TVP

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu komediowego dla młodzieży "Tylko nie piątek!"

• To pierwszy autorski sitcom wyprodukowany przez TVP ABC.

• Premiera 6 października w Alfa TVP.

"Tylko nie piątek!" ma być sitcomem dla młodzieży i o młodzieży, opartym na wyrazistych bohaterach, gdzie humor łączy się ze wzruszeniem. Wszystkie przygody naszych bohaterów ich wzbogacają i czegoś uczą - a dla widza stanowią wartość tak rozrywkową, jak i edukacyjną, dając mu subtelnie podany morał oraz poczucie, że każdy dzień to nowa szansa i nowa okazja do uśmiechu - tak o serialu mówi jego reżyser Tomasz Szafrański.Akcja sitcomu rozgrywa się w bistro "Rock'n'Roll Edek". Jej właścicielem jest Edmund - energiczny i bujający w obłokach prawie pięćdziesięciolatek. W każdy weekend angażuje do pracy swojego syna, wielkiego pechowca, Antka. Ten z największą odrazą sprawuje funkcje kelnera, sprzątacza, barmana i każdą inną, jaka się nadarzy. Antek musi też przeciwdziałać nieobliczalnym pomysłom taty, który za wszelką cenę stara się, by "Rock'n'Roll Edek" była najczęściej odwiedzanym przez gości lokalem w mieście. Z pomocą przybywają przyjaciele Antka - marzycielka Hanka i przemądrzały Kazik. Niestety, najczęściej powodują dodatkowe problemy. Sytuację pogarsza przebiegła Wiki, której celem jest przejęcie bistro. Do tego wszystkiego jest jeszcze kapryśna Sandra, w której Antek jest beznadziejnie zakochany.Jak się okazuje, dla głównego bohatera, zbliżający się piątek jest istnym końcem świata (stąd tytuł serialu), a dla widzów pełną humoru i niespodzianek przygodą bo w "Rock'n'Roll Edek" nic nie jest niemożliwe...Pomimo rozrywkowej formy serial "Tylko nie piątek!" to opowieść o dojrzewaniu i wartościach, które są ważne dla każdego nastolatka, takich jak: przyjaźń, odpowiedzialność, wsparcie, miłość. Bohaterowie rozwiązują wiele problemów dzięki bliskiej przyjacielskiej relacji opartej na zaufaniu. Często dzięki swojej zaradności i fantazji, wychodzą obronną ręką z prawdziwych katastrof. Ten serial mimo dużej dawki rozrywki zawiera też ponadczasowe walory edukacyjne.Zdjęcia realizowane są w ATM Studio w Warszawie.Pierwszy sezon sitcomu liczy 26 odcinków. Odcinki będą trwać 12 - 13 minut, planowane są także odcinki specjalne, których czas emisji wydłuży się do 20 minut.Premiera serialu 6 października w Alfa TVP. Emisja w każdy piątek o 20:00. Serial będzie również dostępny w TVP ABC oraz w serwisie VOD.TVP.