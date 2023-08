Szpiegowski thriller akcji "Misja Stone" w Netflixie

Łukasz Szewczyk

• Premiera Netflixa

• Gal Gadot, Jamie Dornan i Alia Bhatt w filmie "Misji Stone"

"Misja Stone" to szpiegowski thriller akcji, w którym główną rolę odgrywa zdeterminowana agentka Rachel Stone (grana przez Gal Gadot, znaną m.in. z przełomowej roli Wonder Woman). Jej zespół w MI6, w którym pełni funkcję techniczki nie wie jednak, że Stone faktycznie pracuje dla Charter -- tajnej organizacji pokojowej, która wykorzystuje najnowocześniejszą technologię do neutralizowania globalnych zagrożeń.W swoich ryzykownych misjach Stone korzysta z opartej na sztucznej inteligencji technologii, umożliwiającej analizowanie danych i zaawansowane prognozowanie, co zapewnia agentce niemal 100% skuteczności. Jednak w obliczu najtrudniejszej z misji to ludzkie oblicze Stone okazuje się jej największym atutem.- mówi Gadot, odtwórczyni głównej roli oraz producentka Misji Stone. -Gal Gadot w Misji Stone udowadnia, że nie każdy szpieg musi mieć serce z kamienia.Film "Misja Stone" od piątku (11 sierpnia) dostępny jest na platformie Netflix