Ruszyły zdjęcia do kryminalnego serialu TVP "Profilerka"

Łukasz Szewczyk

• W spokojnych okolicach Augustowa zaczyna grasować seryjny morderca. Nikt nie może czuć się bezpiecznie...

• Na Augustowszczyźnie rozpoczęły się właśnie zdjęcia do nowego serialu kryminalnego Telewizji Polskiej "Profilerka".

Profilerka Julia Wigier (Wiktoria Gorodeckaja) ma na swoim koncie wiele rozwiązanych głośnych i skomplikowanych spraw, przede wszystkim seryjnych zabójców. Julia jest typem pracoholiczki, oddanej pracy bez reszty, nawet kosztem rodziny. Razem z synem wybiera się na dawno planowany urlop u swego ojca na Pojezierzu Augustowskim. Wypoczynek nie zapowiada się jednak spokojnie.W tym czasie w leśniczówce pod Augustowem dochodzi do makabrycznej zbrodni - zostaje zamordowana cała rodzina, w tym kilkuletni chłopiec.Śledztwem kieruje komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki) karnie przeniesiony ze stolicy do Augustowa. Komisarz parę lat wcześniej pracował razem z Wigier przy sprawie seryjnego mordercy w Warszawie. Zdaje sobie sprawę, że dysponując niedoświadczonym zespołem, który dotąd nie miał do czynienia z tak trudnym śledztwem, będzie potrzebował wsparcia. Nadzieja postanawia zaprosić Julię do współpracy. Ma szczęście, bo okazuje się, że profilerka jest na miejscu i mimo urlopu, zgadza się pomóc.Kiedy udaje się wreszcie rozwikłać zbrodnię z leśniczówki i wszyscy oddychają z ulgą, pojawiają się nowe ofiary. Nikt jeszcze nie podejrzewa, że w spokojnej dotychczas okolicy, zaczął właśnie swoje "polowanie" wyrafinowany i przebiegły seryjny morderca. Na miasto i okolice pada strach. Akcja przyśpiesza coraz bardziej, napięcie rośnie, a kiedy policja myśli, że ma już sprawcę, następuje nieoczekiwany zwrot akcji. Czy dzięki profilerce i jej niezwykłym umiejętnościom odczytywania drobnych śladów z miejsc zbrodni zagadka zostanie rozwiązana?W rolach głównych wystąpią Michał Czernecki i Wiktoria Gorodeckaja, a w pozostałych rolach m.in.: Jowita Budnik, Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński, Mateusz Banasiuk, Mirosław Baka. Dwunastoodcinkowy serial reżyseruje Monika Jordan-Młodzianowska, za zdjęcia odpowiada Tomasz Wójcik, za scenografię Dorota Sławecka. Autorką scenariusza jest Grażyna Molska.Producentem serialu "Profilerka" jest Telewizja Polska.Emisja planowana jest na rok 2024.