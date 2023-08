Pierwsza w historii żużlowa MULT1.LIGA w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Zasadnicza runda sezonu 2023 w 1. Lidze Żużlowej powoli dobiega końca.

• W niedzielę (13 sierpnia) zostanie rozegrana ostatnia kolejka, a jej transmisja będzie przeprowadzona w niespotykany dotąd dla kibiców "czarnego sportu" sposób.

• Fani będą mieli możliwość śledzenia wszystkich niedzielnych spotkań jednocześnie.

Rozgrywki 1.Ligi Żużlowej są w tym sezonie niezwykle wyrównane i ekscytujące. Fazę zasadniczą zdominował Falubaz Zielona Góra, ale na pozostałych miejscach walka wciąż trwa. Drużyny zajmujące od drugiej do czwartej lokaty zgromadziły taką samą ilością punktów. Piąty zespół ligowej tabeli, ma tylko dwa punkty przewagi nad siódmym. Zajmujący ostatnie miejsce PSŻ Poznań cały czas ma szansę awansować na siódme miejsce i utrzymać się w 1. Lidze Żużlowej. Wszystko może się wydarzyć zarówno w kwestiach awansu jak i degradacji na trzeci poziom rozgrywkowy. To zwiastuje wiele emocji do ostatnich biegów.Początek historycznej transmisji w Canal+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online od 13:55. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 13:00. Poprowadzą je Piotr Bugajny, Krzysztof Cegielski oraz Jacek Gajewski, którzy płynnie wprowadzą kibiców w zbliżające się widowisko. Każde z trzech spotkań będzie transmitowane w CANAL+ także oddzielnie. Mecz H.Skrzydlewska Orzeł Łódź kontra Abramczyk Polonia Bydgoszcz będzie można śledzić na antenie Canal+ Family, początek transmisji od 13:40. Pozostałe dwa spotkania będą dostępne w serwisie streamingowym Canal+ Online, start transmisji o godz. 13:55.- zapowiada Maciej Glazik, szef redakcji żużlowej CANAL+ Polska.Plan transmisji:• 13.00 - 17.00(Canal+ Sport 5)Studio: Piotr Bugajny, Krzysztof Cegielski, Jacek Gajewski• 13:40(Canal+ Family)Komentarz: Mateusz Dziopa, Michał ŁopacińskiReporter: Natalia Pietrucha• 13:55(Canal+ Online)Komentarz: Robert Sitnicki• 13:55(Canal+ Online)Komentarz: Mateusz Kędzierski