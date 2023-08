Nowe sezony LaLiga, Ligue 1, Liga Portugal i Puchar Niemiec - piłkarski weekend w ELeven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend na antenach ELEVEN SPORTS wystartują rozgrywki hiszpańskiej LaLiga EA Sports, francuskiej Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal.

• Fani futbolu będą mogli obejrzeć również spotkania 1. rundy Pucharu Niemiec, w których zaprezentują się takie zespoły jak Borussia Dortmund czy Eintracht Frankfurt.

• Kibice żużlowi mogą szykować się na emocje związane z ćwierćfinałami PGE Ekstraligi

W pierwszej kolejce nowego sezonu ligi hiszpańskiej widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji broniącą tytułu mistrzowskiego FC Barcelonę. Rywalem Roberta Lewandowskiego i spółki będzie Getafe CF, które przegrało tylko jedno z ostatnich trzech spotkań z Barçą i straciło w nich w sumie zaledwie jedną bramkę. Na Coliseum Alfonso Pérez najprawdopodobniej zaprezentuje się kilku nowych zawodników obu klubów, w tym Ilkay Gündogan, Iñigo Martínez i Oriol Romeu w szeregach gości oraz Portu i Omar Alderete po stronie gospodarzy. Czy Duma Katalonii potwierdzi swoją wyższość? A może już na początku rozgrywek dojdzie do wielkiej sensacji?W innym ciekawie zapowiadającym się meczu Atlético Madryt zmierzy się z beniaminkiem, Granadą CF. W ekipie trenera Diego Simeone oficjalne debiuty mogą zaliczyć Javi Galán, Caglar Söyüncü i César Azpilicueta, którzy mają wzmocnić defensywę. Natomiast w ofensywie wiele będzie zależało od Antoine'a Griezmanna, który pozostaje filarem zespołu ze stolicy. Francuski napastnik w swoich dotychczasowych występach przeciwko drużynie z Grenady strzelił łącznie aż osiem goli i zanotował sześć asyst. Czy ponownie sprawi jej wiele problemów?Paris Saint-Germain rozpoczyna nowy sezon Ligue 1 Uber Eats z nadziejami na swój trzeci z rzędu tytuł mistrza Francji. Paryżanie przystępują do zmagań z kilkoma nowymi gwiazdami, takimi jak Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte czy Lucas Hernández. Inauguracyjne spotkanie z FC Lorient nie będzie dla PSG łatwe, bo goście z Bretanii mają za sobą udany okres przygotowawczy i latem również pozyskali kilku dobrych zawodników, między innymi Formose'a Mendy'ego i Aiyeguna Tosina. Warto przypomnieć, że niedawna, kwietniowa konfrontacja tych zespołów na Parc des Princes zakończyła się sensacyjnym zwycięstwem FC Lorient 3:1. Czy gospodarzy ponownie czeka trudna przeprawa?Na spore emocje zanosi się także na Stade Francis-Le Blé, gdzie Stade Brestois 29 podejmie RC Lens. Piłkarze z Brestu staną przed nie lada wyzwaniem, ponieważ ekipa Przemysława Frankowskiego i Łukasza Poręby to wicemistrz Francji, który w tym sezonie ma bardzo wysokie aspiracje. Obie drużyny preferują ofensywny futbol, dlatego kibice mogą spodziewać się wielu goli.W nadchodzący weekend wystartuje 81. edycja rozgrywek o piłkarski Puchar Niemiec. Stawką rywalizacji jest nie tylko tytuł, ale również awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Między piątkiem a poniedziałkiem na antenach ELEVEN SPORTS będzie można zobaczyć aż 13 meczów pierwszej rundy, w tym wyjazdowe konfrontacje Borussii Dortmund z TSV Schott Mainz i Eintrachtu Frankfurt z Lokomotive Lipsk. Przeciwnikami BVB i Orłów będą zespoły z niższych lig, jednak ekipy te zachować pełną koncentrację, bo kilka minionych edycji DFB-Pokal potwierdziło, że już na wczesnych etapach może dojść do sporych niespodzianek.W hitowym meczu pierwszej kolejki ligi portugalskiej broniąca tytułu mistrzowskiego SL Benfica zagra na wyjeździe z Boavistą FC. Ekipa z Lizbony przystąpi do tego spotkania podbudowana wygraną z FC Porto w środowym starciu o Superpuchar Portugalii. O następny sukces nie będzie łatwo, bo Boavista jest jednym z poważniejszych kandydatów do walki o awans do europejskich pucharów. W barwach gości warto zwrócić uwagę na Ángela Di Maríę, który wrócił do klubu po 13 latach występów w czołowych europejskich zespołach, między innymi Realu Madryt, Manchesterze United, Paris Saint-Germain i Juventusie FC. Czy Argentyńczyk pomoże swojej drużynie w odniesieniu trzeciego z rzędu zwycięstwa z Boavistą?W najbliższy weekend na Motoarenie odbędzie się pierwszy mecz ćwierćfinałowy PGE Ekstraligi pomiędzy FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOREM Toruń a PLATINUM MOTOREM Lublin. Kibice liczą na podobne emocje, jakie towarzyszyły majowemu starciu tych zespołów. Wówczas gospodarze wygrali 46:44, a walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniego biegu. Wielką atrakcją tej konfrontacji będzie pojedynek Emila Sajfutdinowa z Bartoszem Zmarzlikiem. Obaj utrzymują dobrą formę i są najlepiej punktującymi zawodnikami PGE Ekstraligi w obecnych rozgrywkach. Kto znajdzie się w lepszej sytuacji przed rewanżem?Bardzo ciekawie zapowiada się także ćwierćfinałowe spotkanie EBUT.PL STALI Gorzów z TAURON WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Na Stadionie im. Edwarda Jancarza gospodarze postarają się o powtórkę z lipca, kiedy pokonali ekipę z Częstochowy 51:38. Teraz taki wynik stanowiłby solidną zaliczkę przed przyszłotygodniowym rewanżem. Kluczowa dla losów tej rywalizacji będzie postawa liderów obu drużyn - Martina Vaculíka po stronie Stalowców i Leona Madsena w szeregach Lwów.Plan transmisji:Piątek (11 sierpnia):• 18:00 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:30, Eleven Sports 2, LaLiga EA Sports: UD Almería - Rayo Vallecano (Eleven Sports 2, studio od 18:30)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyńskistudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Krzysztof Rot, Daniel Sobis• 20:45 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Gazda• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian GątarekSobota (12 sierpnia):• 13:00 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:30 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:30 DFB-Pokal:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:30 DFB-Pokal:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 18:00 DFB-Pokal:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 19:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świrkula• 21:30 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Michał ŚwierżyńskiNiedziela (13 sierpnia):• 13:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:00 DFB-Pokal:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 13:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki• 15:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Adrian Gątarek• 15:30, DFB-Pokal:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:30 DFB-Pokal:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr Czachowski• 16:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowski• 18:00 DFB-Pokal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:45 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mrcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 21:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 1, studio od 20:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr UrbanPoniedziałek (14 sierpnia):• 18:00, DFB-Pokal:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak, Mateusz Majak• 19:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 19:45 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak• 20:45 DFB-Pokal:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:00(Eleven Sports 1)• 21:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcn Gazda• 21:45 Liga Portugal:(ELeven Sports 3)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świerżyński