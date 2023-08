"Kanapowczynie" ze Śląska od września w TTV

Łukasz Szewczyk

• W piątym sezonie programu po raz pierwszy poznamy Kanapowczynie

• Pięć odważnych kobiet ze Śląska stoczy zaciekłą walkę z niezdrowymi przyzwyczajeniami i spróbuje zrzucić z siebie balast nadprogramowych kilogramów.

• Premiera jesienią w TTV

Tym razem, po raz pierwszy w historii programu, z szansy spróbują skorzystać panie ze Śląska. Jak taksówkarka, właścicielka salonu fryzjerskiego, sekretarka z komisariatu, opiekunka w żłobku i sprzedawczyni na targu podejdą do wyzwania jakim jest udział w programie?Na zmianę swoich nawyków będą miały kilka miesięcy. Ile osiągną, zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, ćwiczenia oraz opieka lekarska - tyle gwarantuje im udział w programie, ale czy to wystarczy, by osiągnąć wyznaczony cel? Która z nich zaczyna dzień od pełnowymiarowego obiadu? Która potrafiła zjeść 12 pączków, a która z obawy przed strąceniem towarów do sklepowych alejek wchodzi bokiem? I jak uda im się pogodzić wielką życiową rewolucję z opieką nad dziećmi i obowiązkami zawodowymi? Jedno jest pewne - taryfy ulgowej nie będzie! Na drodze, którą obrały będą pot i łzy oraz trener Krzysztof Ferenc.Seria zadebiutuje na antenie TTV 12 września. Odcinki będą emitowane w każdy wtorek o godz. 22:00. Cykl produkuje Mass Koncept.