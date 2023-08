Powrót magazynu "Nasza Legia"

Łukasz Szewczyk

• Po ponad 10 latach historyczne wydawnictwo, na którym wychowały się tysiące kibiców, powraca w nowej formule.

Nasza Legia - numer 1/2023

Dla społeczności klubu Nasza Legia przez lata była podstawowym źródłem informacji . Pismo ma swoją niebagatelną historię. W 1997 roku regularnie ukazujący się tygodnik stworzył nieżyjący już niestety Wiesław Giler. Czasopismo tytułem nawiązywało do biuletynu wydanego przez CWKS Legia przy okazji pierwszego meczu półfinałowego o Puchar Europy Mistrzów Klubowych w sezonie 1969/70.- mówi prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.Po ponad dekadzie od wznowienia pisma jako tygodnik, w 2008 roku tytuł Nasza Legia trafił do klubu, gdzie był wydawany przez kolejnych pięć lat - również w formie tygodnika, ale także miesięcznika czy dwumiesięcznika. Ostatni numer pisma ukazał się w 2013 roku.- czytamy we wstępniaku do pierwszego numeru kwartalnika Nasza Legia, autorstwa Adama Dawidziuka i Janusza Partyki.Pierwszy numer kwartalnika liczyć będzie sto stron. Jak podkreślają pomysłodawcy i autorzy, NL w nowej odsłonie ma opierać się na publicystyce, reportażach, wywiadach, historii klubu czy ciekawostkach, chociażby z życia prywatnego piłkarzy oraz ich otoczenia. W oddanym dziś do sprzedaży czasopiśmie znajdziemy m.in.: tekst o bohaterskich walkach Powstańców Warszawskich z perspektywy zawodników wielu sekcji Legii, a także rozmowy z Josue, Marcem Gualem czy Krzysztofem Kosedowskim. Czytelnicy będą mogli wspomnieć również wszystkie 20 wygranych finałów Pucharu Polski, poznać od niepiłkarskiej strony trenera Kostę Runjaicia czy też historię ruchu kibicowskiego, opisanej z okazji 50-lecia Żylety.- dodaje wiceprezes zarządzający Legii Marcin Herra.Pierwsze wydanie kwartalnika Nasza Legia dostępne jest w Legia FanStore w cenie 24,90 zł oraz online.