Mistrzostwa Europy siatkówce, Memoriał Wagnera, US Open w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Sportowa oferta w Polsat Box Go na sierpień

to kolejny w tym roku wielki reprezentacyjny turniej dla polskich siatkarzy i siatkarek. Fantastyczne i niespodziewane brązowe medalistki Ligi Narodów pod opieką selekcjonera Stefano Lavariniego powalczą o medale od 15 sierpnia do 3 września. Gospodarzami Mistrzostw Europy siatkarek 2023 będą: Belgia, Estonia, Niemcy i Włochy. Panowie o miano najlepszej drużyny Starego Kontynentu zagrają między 28 sierpnia a 16 września. Wszystkie spotkania ME rozgrywane będą na parkietach w Bułgarii, we Włoszech, Macedonii Południowej i Izraelu. Wszystkie mecze pokażą anteny sportowe Polsatu dostępne online w pakiecie Polsat Box Go Sport. Specjalna oprawa towarzyszyć będzie meczom Biało-Czerwonych oraz spotkaniom medalowym.Sierpień to również jubileuszowa,, najlepszego towarzyskiego turnieju męskiej reprezentacji w siatkówce.W dniach 18-20 sierpnia do krakowskiej TAURON Areny zawitają najmocniejsze siatkarskie reprezentacje Europy, m.in. z Polski, Francji, Włoch i Słowenii. Wszystkie spotkania jednej z najpiękniejszych drużynowych dyscyplin sportu będą dostępne w Polsat Box Go Sport na sportowych antenach Polsatu.To będzie czwarty turniej tenisowy w tym sezonie zaliczany do Wielkiego Szlema. Podczas 143 edycji międzynarodowych mistrzostw USA w tenisie, rozpoczynających się 28 sierpnia, mistrzowskich tytułów będą bronić Iga Świątek i Carlos Alcaraz, a na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center zobaczymy też m.in. Huberta Hurkacza i Magdę Linette. Mecze nowojorskiego turnieju będą dostępne w pakiecie Polsat Box Go Sport na kanałach Eurosport 1 i 2.Sierpień to emocje związane z początkiem nowego sezonu piłkarskiego w czołowych europejskich ligach, m.in. hiszpańskiej LaLiga EA Sports, włoskiej Serie A i francuskiej Ligue 1 Uber Eats w Eleven Sports. Dla fanów futbolu z Niemiec zaplanowano transmisje meczów 1. rundy DFB-Pokal. W nadchodzących tygodniach kanały Eleven Sports, dostępne w pakiecie Polsat Box Go Sport, pokażą także spotkania rundy finałowej żużlowej PGE Ekstraligi oraz starcia z udziałem polskich zawodników występujących w szwedzkiej Bauhaus-Ligan Elit Speedway i Speedwayligaen Denmark.