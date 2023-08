Derby Łodzi, start LaLiga, Premier League, Ligue 1 - sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Derby Łodzi w PKO Bank Polski Ekstraklasie i pojedynek Widzew Łódź - ŁKS Łódź

• Pierwsze spotkania nowego sezonu LaLiga EA Sports, Premier League i Ligue 1 Uber Eats

• Decydujące starcia turnieju WTA Tour w Montrealu z udziałem Igi Świątek

• Początek fazy play-off w żużlowej PGE Ekstralidze

Derby Łodzi w Canal+ / Fot. Canal+

Czwarta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpocznie się w piątek. Cracovia podejmie na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Oba zespoły jeszcze nie zaznały smaku porażki w rozgrywkach ligowych 2023/24, a lubinianie po trzech rozegranych meczach są na drugim miejscu w tabeli. W trzech pierwszych seriach gier "Miedziowi" uzbierali siedem na dziewięć możliwych do zdobycia punktów, ogrywając Ruch Chorzów i Śląsk Wrocław, a także remisując przed własną publicznością z Lechem Poznań. W innym piątkowym starciu Piast Gliwice o ligowe punkty powalczy z Rakowem, który z powodzeniem rywalizuje na arenie międzynarodowej. Piast Gliwice był przez długi czas najlepszą ekipą w 2023 roku, ale początek sezonu 23/24 nie wygląda najlepiej. Dwa remisy i porażka to dorobek drużyny w trzech pierwszych kolejkach, co na chwilę obecną daje 15. lokatę w ligowej tabeli.Sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczną się starciem w Mielcu. Miejscowa Stal zmierzy się ze znajdującym się w strefie spadkowej Śląskiem Wrocław. Będzie to spotkanie o przysłowiowe "sześć punktów", gdyż obie drużyny w ligowej tabeli dzieli tylko jeden punkt. Następnie Korona Kielce i Górnik Zabrze powalczą o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Obie drużyny mają na koncie tylko po jednym "oczku" i z pewnością wygrana w bezpośrednim pojedynku wlałaby dużo optymizmu w serca kibiców oraz drużynę. Ostatnim sobotnim meczem będą Derby Łodzi. Mecz Widzew - ŁKS będzie najgłośniejszym piłkarskim wydarzeniem Ekstraklasy w najbliższy weekend. Łódzcy kibice czekali na bezpośrednie starcia na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce od ponad jedenastu lat. Ostatnie derby Łodzi w Ekstraklasie miały miejsce w kwietniu 2012 roku. W tym sezonie obie drużyny zgromadziły do tej pory po trzy punkty, na co złożyły się dwie porażki i jedna wygrana. Derby zawsze rządzą się swoimi prawami, dlatego sobotnie spotkanie Widzew - ŁKS zapowiada się niezwykle emocjonująco.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Szczecinie, gdzie Pogoń będzie chciała zmazać plamę po środowej porażce w europejskich pucharach. Rywalem "Portowców" będzie Radomiak Radom, który po porażkach z Lechem i Cracovią będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Puszczy Niepołomice oraz Legii Warszawa. Drużyna z Warszawy w czwartek przegrała na własnym stadionie z Austrią Wiedeń 1:2 w ramach rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Teraz przed zawodnikami Legii powrót na ligowe boiska i walka z uskrzydloną pierwszym w historii zwycięstwem w Ekstraklasie Puszczą Niepołomice. Beniaminek występujący w roli gospodarza w Krakowie pokonała w ostatniej kolejce Stal Mielec 1:0.Czwartą kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Warty Poznań z Ruchem Chorzów.Przez ostatnie siedem lat liga hiszpańska nosiła oficjalnie nazwę LaLiga Santander. Od tego sezonu rozgrywki zmieniają nazwę na LaLiga EA Sports. Dla kibiców z Polski rozgrywki hiszpańskiej ekstraklasy są wyjątkowo elektryzujące. Wszystko za sprawą Roberta Lewandowskiego, który w ubiegłym sezonie znacznie przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii przez Barcelonę. Polak zdobył 23 bramki i dołożył do tego siedem asyst. Duma Katalonii była zdecydowanie najlepsza i wyprzedziła drugi Real Madryt o dziesięć punktów.Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem pierwszej kolejki LaLiga EA Sports będzie mecz Athletic Bilbao - Real Madryt. "Królewscy" już bez Karima Benzemy, ale z nowymi gwiazdami takimi jak m.in. Jude Bellingham będą walczyć o odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Jednak już w pierwszej kolejce czeka ich trudne zadanie, bo mecze na Estadio San Mames w Kraju Basków nigdy nie należały do łatwych. Czy Real rozpocznie sezon od wygranej? Kibice "Los Blancos" przekonają się o tym w sobotni wieczór.W pierwszej kolejce widzowie Canal+ będą mogli obejrzeć jeszcze cztery inne spotkania LaLiga EA Sports. Sezon rozpoczną dwa piątkowe mecze, a jednym z nich będzie starcie Sevilla - Valencia. Sevilla w poprzednim sezonie zajęła dopiero 12. miejsce w tabeli, choć potencjał i oczekiwania były dużo wyższe. Co ciekawe, klub ze stolicy Andaluzji mimo słabszej gry na hiszpańskich boiskach, wygrał Ligę Europy. Natomiast Valencia w poprzednim sezonie musiała zaciekle walczyć o byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dlatego w tym sezonie władze klubu celują w spokojne utrzymanie. W pozostałych spotkaniach premierowej kolejki na hiszpańskich boiskach Real Sociedad zagra z Gironą, Celta Vigo zmierzy się z Osasuną, a Villarreal podejmie Betis.Najpoważniejszymi kandydatami do mistrzostwa Anglii są broniący tytułu Manchester City i wicemistrz Arsenal, który dokonał w przerwie między sezonami kilku ciekawych wzmocnień. Szeregi "Kanonierów" wzmocnili m.in. Kai Havertz, Declan Rice czy Jurrien Timber. Oba kluby spotkały się już w meczu o Tarczę Wspólnoty. Górą byli podopieczni trenera Artety, którzy wygrali po serii rzutów karnych. Mecz w regulaminowym czasie gry zakończył się remisem 1:1, a gole dla swoich drużyn zdobywali Cole Palmer oraz Leandro Trossard.Kto jeszcze może się włączyć do walki o tytuł? Ciekawie wygląda Manchester United, który pod wodzą Erika ten Haga spróbuje wykonać kolejny krok na długiej drodze do powrotu na szczyt. Skład "Czerwonych Diabłów" zasilili Mason Mount, Andre Onana i Rasmus Hojlund. Łącznie na wzmocnienia przeznaczono 165 milionów funtów.Groźny powinien być Liverpool, który po nieudanym sezonie 22/23 będzie chciał wrócić do gry o najwyższe cele. Warto też pamiętać o Newcastle United. Popularne "Sroki" po raz pierwszy od 2003 roku będą w przyszłej kampanii występować na arenach Champions League. Jest to pokłosie wybitnej pracy ich trenera Eddiego Howe'a, a także świetnych ruchów transferowych. Przed startem sezonu 23/24 klub dodatkowo wzmocnili Sandro Tonali, Harvey Barnes i Tino Livramento - na zakupienie tego tercetu zarząd klubu wyłożył nieco ponad 145 milionów euro.W sobotnie popołudnie kibice angielskiej Premier League będą mogli sprawdzić formę "Kanonierów", którzy na własnym stadionie zmierzą się z Nottingham Forrest. Natomiast na zakończenie pierwszej kolejki, w poniedziałek, Manchester United zmierzy się z Wolverhampton.Mecz Nice - Lille rozpocznie w piątek nowy sezon Ligue 1 Uber Eats. Tytułu mistrza kraju bronić będzie zespół Paris Saint-Germain, który otwiera nowy sezon z nadziejami na swój trzeci z rzędu tytuł mistrza Francji. Paryżanie przystępują do zmagań z nowym trenerem i kilkoma nowymi gwiazdami, takimi jak Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte czy Lucas Hernández. Szeregi klubu z Paryża opuścili Lionel Messi, Sergio Ramos, a cały czas niejasna jest przyszłość Neymara. Pierwszy ligowy mecz sezonu 2023/24 PSG rozegra w sobotni wieczór z Lorient.Na spore emocje zanosi się także w spotkaniu Brest - Lens. Gospodarze staną przed nie lada wyzwaniem, ponieważ ekipa Przemysława Frankowskiego i Łukasza Poręby to wicemistrz Francji, który w tym sezonie również ma bardzo wysokie aspiracje. Co w pozostałych meczach? W sobotnie popołudnie Marsylia na własnym stadionie o komplet punktów powalczy z Reims. OM przystępuje do startu sezonu z nowym trenerem, którym został Hiszpan Marcelino, nowymi zawodnikami m.in. Aubameyang, Kondogbia czy Lodi i niezmiennie wysokimi celami. W innych spotkaniach Clermont zagra z Monaco, a pierwszą kolejkę zakończy meczu Strasbourg kontra Olympique Lyon.Czas na ostateczne rozstrzygnięcia sezonu żużlowego. W PGE Ekstralidze, czyli najlepszej żużlowej lidze świata, rozpoczyna się faza play-off, która wyłoni tegorocznego Mistrza Polski. W starciach ćwierćfinałowych zmierzą się Betard Sparta Wrocław z Fogo Unią Leszno, Platinum Motor Lublin z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń oraz ebut.pl Stal Gorzów z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Pierwsze pojedynki zaplanowano na 13 sierpnia, a rewanże na 20 sierpnia. Rolę gospodarza w pierwszych meczach pełnić będą ekipy niżej sklasyfikowane w rundzie zasadniczej.Na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie kibice "czarnego sportu" będą świadkami bardzo ciekawie zapowiadającego się spotkania. Miejscowa Unia o awans do półfinału powalczy ze zwycięzcą rundy zasadniczej, Betard Spartą Wrocław. Co ciekawe, leszczyńskie "Byki" pod koniec lipca w ramach 13. kolejki pokonały na własnym stadionie drużynę z Wrocławia 48:42. Fenomenalny występ zaliczył wtedy Janusz Kołodziej, który zdobył 14 punktów i poprowadził Unie do zwycięstwa. Jak będzie tym razem? Kibice przekonają się w niedzielny wieczór. Tuż po zakończeniu spotkania Michał Mitrut wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na Magazyn PGE Ekstraligi, w którym podsumowane zostaną pierwsze mecze ćwierćfinałowe.Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Rozgrywki 1.Ligi Żużlowej są w tym sezonie niezwykle wyrównane. Przed ostatnią kolejką rundy zasadniczej wszystko może się wydarzyć, zarówno w kwestiach awansu do play-off jak i degradacji na trzeci poziom rozgrywkowy. To zwiastuje wiele emocji i właśnie dlatego transmisja ostatniej kolejki będzie przeprowadzona w niespotykany dotąd dla kibiców "czarnego sportu" sposób. Fani w ramach MULT1.LIGI będą mieli możliwość śledzenia wszystkich niedzielnych spotkań jednocześnie.To nie koniec, bo fani "speedwaya" będą mogli ekscytować się także emocjami na drugoligowym poziomie rozgrywek. Na sobotę zaplanowane zostały derby Wielkopolski, w których Metalika Recycling Kolejarz Rawicz podejmować będzie Ultrapur Start Gniezno. Goście przyjadą do Rawicza bronić aż 20-punktowej przewagi wypracowanej na własnym torze i z pewnością będą chcieli wywalczyć komplet punktów.W Montrealu trwa tenisowy turniej WTA 1000. W najbliższy weekend zmagania wkroczą w decydującą fazę. W walce o zwycięstwo cały czas pozostają najlepsze zawodniczki na świecie m.in. Jelena Rybakina, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula oraz numer jeden rankingu WTA, Iga Świątek. To zwiastuje znakomite spotkania na najwyższym poziomie. Polka udział w turnieju rozpoczęła od 2. rundy, w której pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą 7:6 (8-6), 6:2. Następnie w 1/8 finału Iga Świątek wygrała 6:1, 4:6, 6:4 z Karoliną Muchovą i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Rywalką Polki w meczu o półfinał będzie Amerykanka Danielle Collins, która pokonała reprezentantkę gospodarzy Leylah Fernandez 6:2, 6:3.Świątek i Collins zmierzą się ze sobą w piątek. Spotkanie będzie można śledzić od godz. 22.00, a poprzedzi je godzinne studio, które rozpocznie się o 21:00. W sobotę odbędą się dwa półfinały, a w niedzielę wielki finał.Pula nagród tegorocznego turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu to 2 788 468 dolarów. Na zwyciężczynię rywalizacji w Kanadzie czeka blisko pół miliona dolarów nagrody finansowej.Plan transmisji:Piątek (11 sierpnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 20.00 WTA w Montrealu: Pegula - Gauff (Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 20.55 Ligue 1: OSG Nice - Lille (Canal+ Online)• 21:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 22:00 WTA w Montrealu:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Dawid Celt• 01:00 WTA w Montrealu:Kvitova lub Bencic - Samsonova lub Sabalenka (Canal+ Sport)Komentarz: Maciej Zaręba• 02.00 BKFC 48 w Albuquerque - walka:(Canal+ Sport 2)• 03:00 WTA w Montrealu:cKasatkina - Rybakina (Canal+ Sport)Komentarz: Maciej ZarębaSobota (12 sierpnia):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda, Wojciech Dankiewicz• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Glamowski, Filip Kapica• 16:55 LaLiga:(Canal+ Now)Komentarz: Cezary Olbrycht, Jakub Kręcidło• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Michał Trela• 18:30 WTA w Montrealu: Półfinał (Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Adam Szała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 00:00 WTA w Montrealu: Półfinał (Canal+ Sport 2)Komentarz: Marek Furjan, Dawid CeltNiedziela (13 sierpnia):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 13:00 - 17.00(Canal+ Sport 5)Studio: Piotr Bugajny, Krzysztof Cegielski, Jacek Gajewski• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Family)Komentarz: Mateusz Dziopa, Michał Łopaciński• 13:55 1 Liga Żużlowa:9Canal+ Online)Komentarz: Robert Sitnicki• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Mateusz Kędzierski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchlinski, Rafał Nahorny• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 16:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Trela• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Patryk Malitowskistudio: Michał Mitrut, Mirosław Jabłoński• 19:25 LaLiga:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:30 WTA w Montrealu: Finał (Canal+ Sport 2)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Dawid Celt• 20:40 Ligue 1: Strasbourg - Olympique Lyon (Canal+ Online)• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Mitrut, Marek Cieślak, Patryk Malitowski, Tomasz Dryła, Leszek DemskiPoniedziałek (14 sierpnia):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 20.00(Canal+ Sport 2)Prowadzenie: Przemysław Rudzki• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma