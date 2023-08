Jesienna oferta TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• TVP Kobieta przedstawiła ofertę na jesień 2023

• W ramówce programy lifestylowe, seriale oraz filmy fabularne i dokumentalne

W jesiennej ramówce TVP Kobieta zaproponuje widzom nowości lifestylowe: programo wyjątkowych i spektakularnych miejscach na odpoczynek, a także program- w każdym odcinku eksperci pokażą jak poradzić sobie z bałaganem w dwa dni, a dom uczynić czystym i uporządkowanym. Antena wyemituje również po TVP VOD serięz Sandrą Kubicką w roli prowadzącej.W ofercie TVP Kobieta znajdą się produkcje własne. Nowe odcinki programu, w którym mistrzyni florystyki Joanna Lewandowska opowie o tajemnicach roślin i udzieli wielu praktycznych porad dotyczących ich uprawy, a także nowy sezon programu- program lifestylowo - podróżniczy, w którym prowadząca Edyta Herbuś pokazuje życie mieszkańców innych krajów, ich tradycje, kulturę, obyczaje oraz lokalne tańce. Tym razem prowadząca odwiedzi piękną Grecję.Jesień w TVP Kobieta to także kontynuacje znanych już widzom serii m.in. premierowe odcinki programu, o poszukiwaniu nieruchomości zlokalizowanych w malowniczych miejscach pełnych spokoju oraz, a w nim najpiękniejsze kreacje słynnych projektantów, najnowsze trendy w makijażu oraz najbardziej pożądaną biżuterię świata.TVP Kobieta to również. W jesiennej ofercie programowej anteny będą uwielbiane przez widzów:czy. Szczególne miejsce w ramówce zajmą ostatnio zrealizowane produkcje TVP:. Natomiast w niedzielne popołudnia antena zaproponuje widzom kultowe seriale:orazW ramówce znajdą się również programy, które swoje premiery miały na innych antenach TVP, a skierowane są do grupy docelowej TVP Kobieta. Cykle prowadzone przez Karola Okrasę i Roberta Makłowicza dostarczą wiedzy kulinarnej, a Wojciech Cejrowski pokaże interesujące miejsca w. Pięknych widoków nie zabraknie również w cykluTVP Kobieta to między innymi pasmo filmów dokumentalnych, które kolejną ramówkę gości na antenie. Wśród dokumentów widzowie będą mogli zobaczyć m.in.czy cyklJesienna oferta programowa TVP Kobieta to także filmy fabularne - wśród nich prestiżowe produkcje zagranicznych dystrybutorów oraz doskonałe kino polskie, które widzowie będą mogli oglądać od soboty do czwartku o godz. 21:30, a w piątki o godz. 22:30.Podobnie jak w poprzednich sezonach, dla widzów, którzy nie zdążyli zobaczyćw TVP2, codziennie powtórka tego programu na antenie TVP Kobieta. W niedzielne poranki antena zaprosi widzów na najnowszy sezon programuKolejny już raz TVP Kobieta włącza się w międzynarodową akcję "Sprzątanie świata", odbywającą się w trzeci weekend września. W związku z tym wydarzeniem stacja przygotowała wyjątkową ofertę programową w dniach 15-17 września. Podczas ekoweekendu widzowie będą mogli obejrzeć programy o tematyce ochrony środowiska naturalnego, w tym m.in.: "Ku zielonym miastom" (15 września godz. 17:30), "Życie w 50. stopniach" (16 września godz. 9:00), "Żywy Bałtyk" (17 września godz. 10:30) czy "Znikająca wyspa" (17 września godz. 18:25).