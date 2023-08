Sierpień w Playerze. "Lipowo. Zmowa milczenia", "Hotel Paradise 7"

Łukasz Szewczyk

• Hity sierpnia na platformie Player.pl

Wydarzeniem miesiąća będzie premiera serialu Player Original -(od 18 sierpnia). na motywach powieści Katarzyny Puzyńskiej "Motylek". W ośmioodcinkowej historii fani Playera poznają mieszkańców Lipowa - małej, sennej miejscowości otoczonej malowniczymi lasami i jeziorami na Kujawach. Życie tu przypomina sielankę, wszyscy się znają, szanują, mniej lub bardziej lubią, a głosem sumienia jest lokalny proboszcz. W rzeczywistości nad spokojnym Lipowem unosi się gęsta mgła tajemnicy, która spowija miasteczko od lat i wpisała się w jego krajobraz. A tutejsi ludzie doskonale nauczyli się w niej funkcjonować, prowadząc grę pozorów i perfekcyjnie chroniąc sekrety sąsiadów oraz, przede wszystkim, swoje.Na terytorium Lipowa spotykają się również dwa religijne światy: za dnia chrześcijański w lokalnej parafii oraz zakonie, w nocy - pogański na słynnej Polanie Czarownic na obrzeżach miejscowości. Pewnego dnia do miasteczka, w sam środek zżytej społeczności, trafia Weronika Nowakowska (Julia Kijowska), pisarka szukająca spokoju oraz ucieczki od życia i kłopotów, które zostawiła za sobą w stolicy. Wkrótce po jej przyjeździe w Lipowie dochodzi do tragicznych wydarzeń - ginie siostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. W jednej chwili w małym miasteczku każdy staje się podejrzany.Szef lokalnej policji, młody i ambitny Daniel Podgórski (Piotr Pacek), widząc zaangażowanie nowej mieszkanki, decyduje się na bardzo odważny ruch - wbrew wszystkim wciąga Weronikę w sprawę. Z każdym dniem kobieta zaczyna odkrywać kolejne sekrety miasteczka. Ale żeby dojść do prawdy, pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko skrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, ale również stawić czoła swojej własnej. A przede wszystkim złamać zmowę milczenia! Na ekranie widzowie Playera zobaczą Julię Kijowską, Piotra Packa, Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma Jr., Krzysztofa Wacha, Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Antoniego Sztabę, Dorotę Kolak, Jana Wieczorkowskiego i innych.W sierpniu na platformie Player także. Atrakcyjni, odważni i interesujący single pojawią się na egzotycznej, kolumbijskiej wyspie, by znów zawalczyć o wielką wygraną. W drodze do zwycięstwa będą łączyć się w pary, zawierać sojusze, eliminować przeciwników i dokonywać najcięższych wyborów. A każda błędna decyzja lub źle ulokowane uczucia mogą boleśnie zakończyć tę przewrotną rozgrywkę. Miłosne wyznania, niespodziewane przyjaźnie, dotkliwe zdrady i akty desperacji - Hotel Paradise już nie raz udowodnił, że rządzi się własnymi prawami. Tutaj niczego nie możesz być pewien.SERIALto dramat obyczajowy inny niż wszystkie. Projekt, który na pierwszy rzut oka może wydawać się ekscytującym dramatem medycznym, przenosi widzów w niebezpieczny świat fałszowania recept i przestępczości zorganizowanej. Bohaterką serialu jest dr Lucinda Edwards (Niamh Algar, zdobwyczyni nagrody BAFTA, znana z m.in. z seriali "Wychowana przez wilki" czy "Wikingowie"), mądra i zaprawiona w boju lekarka, którą widzowie poznają w chwili, kiedy musi dokonać trudnego wyboru. Nocna zmiana na ostrym dyżurze. Jedno łóżko, dwa przypadki - ofiara postrzału i pacjent po przedawkowaniu opioidów. Tylko jedno z nich może zostać w szpitalu. Decyzją Lucindy narkomanka Edith trafia do innej kliniki. Wkrótce lekarka musi mierzyć się z konsekwencjami swojego wyboru, który wywróci jej życie zawodowe i prywatne do góry nogami.ROZRYWKA. W 1973 r. Ameryka rozrywała się na strzępy. W tle wojna w Wietnamie, na ulicach protesty, a w rządzie afera Watergate na świeczniku. W tych nastrojach antropolog Sergio Genovés zdecydował się na odważny eksperyment. Wybudował Sex Tratwę, na której zgromadził przedstawicieli różnych środowisk, by sprawdzić, czy walcząc we wspólnej sprawie, mierząc się z kryzysem, są w stanie odłożyć na bok napięcia społeczne między nimi. Grupa dotarła do celu, ale podzielona... Prawie 50 lat później Discovery+ Originals zdecydowało się na powtórzenie eksperymentu. Czy różnice wygrają. A może chęć zdobycia wysokiej nagrody okaże się silniejsza niż podziały?(od 18 sierpnia). Modelka Ashley Graham zaprasza do różowej rywalizacji. Kiedy cały świat patrzy przez różowe okulary, celebryci HGTV podejmą wyzwanie. Wspierani przez firmę Mattel staną do walki o jednego fana i spełnienie wszystkich naszych dziecięcych marzeń poprzez stworzenie prawdziwego wymarzonego domu Barbie. Komu uda się zabrać fana do Barbielandu?DOKUMENT. Kiedy czarnoskóry, homoseksualny aktor powiedział, że został zaatakowany, świat ogarnęło oburzenie. Ale czy mistyfikacja przestępstwa z nienawiści była oczywista? Eksperci ujawniają poszlaki. Mistyfikacja przestępstwa z nienawiści, która podzieliła Amerykę, oszukała Hollywood i prawie cały świat. Kiedy czarny, homoseksualny aktor Jussie Smollett powiedział, że został napadnięty w pobliżu swojego domu w Chicago, został przedstawiony jako ofiara białej supremacji w Ameryce Trumpa. Twierdzenie, że napastnicy założyli mu pętlę na szyję, tylko wzmogło oburzenie. Ale gdy detektywi rozpoczęli śledztwo, jego historia się zupełnie rozmyła. Dlaczego gwiazda największego amerykańskiego dramatu telewizyjnego zorganizowała własny atak? Czy wskazówki były oczywiste przez cały czas? Zespół specjalistów od mowy ciała, lingwistyki i psychologii ujawnia charakterystyczne oznaki szokującego kłamstwa.(od 21 sierpnia). Wgląd do jednej z bardziej zaskakujących spraw rozwodowych w showbiznesie - Kim Kardashian i Kanye Westa. Poufna relacja ze sprawy rozwodowej celebryckiej pary ujawniona przez prawników oraz znajomych byłych małżonków. Opowiedziana z dwóch perspektyw zdradza, które z tej dwójki chciał za wszelką cenę ratować związek, a które chciało się z niego jak najszybciej wydostać.FILMY MIESIĄCAFilm bez wątpienia można nazwać portretem największej celebrytki lat 90. czyli księżnej Diany. Po królewskim ślubie z następcą brytyjskiego tronu, była obserwowana przez wszystkich. Tabloidy i paparazzi praktycznie codziennie dostarczali milionom ludzi na całym świecie informacji na temat tego co robi Królowa Ludzkich Serc, z kim się spotyka, gdzie bywa... czy wśród takiego szumu wokół własnej osoby i natłoku obowiązków bywała szczęśliwa? Czy mimo tego, iż paparazzi śledzili ją praktycznie 24 h na dobę zachowała choć jedną tajemnicę? Czy Diana faktycznie miała romans z Dodim al-Fayedem i z nim planowała spędzić resztę swojego życia? Prawdziwa historia może okazać się zupełnie inna...Koszmarne wspomnienia z dzieciństwa kładą się cieniem na relacjach Carly (Carly Pope) z jej matką. Poproszona przez psychiatrów o pomoc w jej leczeniu, nie potrafi odmówić. Matka od lat uskarża się na tajemnicze dolegliwości, które doprowadziły w przeszłości do tragicznych wydarzeń. Dr Michael Martins (Michael J. Rogers) proponuje niekonwencjonalną terapię, która jako jedyna daje jeszcze cień nadziei.. Młody pisarz Sam (Justin Long) jest zafascynowany śliczną i ekstrawagancką baristką o imieniu Birdie (Evan Rachel Wood). Nie wierzy jednak, że może zainteresować sobą tak wyjątkową dziewczynę. Za radą kolegi ucieka się więc do podstępu. Tworzy fikcyjny profil na portalu społecznościowym, poznaje gusta Birdie, jej hobby i upodobania - i kreuje się na idealnego mężczyznę z jej marzeń. Rybka połyka haczyk, dziewczyna zakochuje się w tajemniczym chłopaku, który nadaje na tych samych falach. Wkrótce Sam zaczyna rozumieć, że on także wpadł we własną pułapkę...Niesamowita historia Donalda Crowhursta, który samotnie chciał opłynąć kulę ziemską. Claire (Rachel Weisz) i Donal (Colin Firth) są szczęśliwym małżeństwem z trójką dzieci. Wiodą spokojne życie, kiedy ich biznes plajtuje, mężczyzna próbuje zapewnić byt rodzinie. Decyduje się na ryzykowny krok. Jako wynalazca i pasjonat żeglarstwa postanawia wziąć udział w wyścigu dookoła świata - Sunday Times Goldem Globe. Nie posiada wystarczającego doświadczenia i przygotowania, ale za wszelką cenę chce osiągnąć sukces. Wyrusza w samotną podróż i zrobi wszystko, by zasłużyć na podziw najbliższych.Łowca trufli Rob (Nicolas Cage), który mieszka samotnie w oregońskiej dziczy, musi wrócić do swojej przeszłości w Portland w poszukiwaniu ukochanej świni, która została porwana. Bohater nie cofnie się przed niczym, aby odzyskać swoje ukochane zwierzę. Kierowany miłością do zwierzęcia niczym John Wick do swojego psa, wypowiada wojnę porywaczom.Wade Walker (Craig Robinson) niedawno złożył oświadczyny swojej sympatii, uroczej Grace Peeples (Kerry Washington). Otrzymał pozytywną odpowiedź, co czyni go prawie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Prawie, bowiem pozostaje jeszcze jedna formalność do dopełnienia: uzyskanie zgody rodziców Grace na małżeństwo. Z nadzieją i optymizmem, Wade planuje to zrobić podczas dorocznego spotkania rodzinnego Peeplesów. Jednak szybko zostaje on sprowadzony na ziemię... Otrzymuje jasny komunikat, że nie jest godny, aby stać się częścią tej wyjątkowej i unikalnej rodziny. Weekend spędzony z rodziną Peeplesów zaczyna niebezpiecznie przypominać trening przetrwania dla komandosów. Czy Wade zdoła walczyć o swoją miłość? Czy istnieje szansa na "i żyli długo i szczęśliwie"?Przebojowa Pixie (Olivia Cooke) podejmuje decyzję, żeby wreszcie opuścić znienawidzone irlandzkie miasteczko i uciec od swojej przestępczej rodziny - po drodze dokonując zemsty. Plan jest taki: namówić kilku gangsterów, żeby weszli w intratną transakcję narkotykową, a potem zwiać z łupem. Wszystko idzie w łeb, kiedy w wyniku kradzieży odradza się konflikt między jej ojcem (Colm Meaney) i nieobliczalnym szefem mafii, byłym księdzem McGrathem (Alec Baldwin). Gdy dwójka naiwnych przyjaciół (Ben Hardy i Daryl McCormack) przypadkowo ratuje życie Pixie, ta - wykorzystując swój urok - przekonuje ich, aby przyłączyli się do niej. Z ciałem w bagażniku i skradzionymi narkotykami na tylnym siedzeniu, Pixie wraz z nowymi kumplami ucieka przed gniewem McGratha i jego uzbrojonym gangiem. Czy uda jej się prysnąć bez pomocy rodziny?Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że "piosenka jest dobra na wszystko". Na jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate (Kristin Scott Thomas) oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Horgan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię śpiewających koleżanek.(od 18 sierpnia). Casi (John Boyega) to młody obiecujący prawnik z Nowego Jorku. Jest idealistą, konsekwentnie stojącym na straży sprawiedliwości. Jednak szybko okazuje się, że wartości, które wyznaje, nijak mają się do brutalności i niesprawiedliwości świata, który go otacza. Widząc wszechobecny fałsz i obłudę, postanawia obalić system i zagrać w grę według własnych reguł. Będzie miał okazję sprawdzić swoją skuteczność, kiedy razem z byłą klientką (Olivia Cooke) zostaną wciągnięci w narkotykowy przekręt wart miliony dolarów.(od 18 sierpnia). Poruszający się na wózku, autor westernów, Monte Wildhorn (Morgan Freeman) przeżywa kryzys twórczy. Brak natchnienia, nadmierna skłonność do kieliszka, ogólne poczucie bezsensu - to wszystko zabija jego pasję pisarską i radość życia. W nadziei na zmianę Monte przenosi się do malowniczego prowincjonalnego miasteczka Belle Isle. Tam poznaje samotną matkę, Charlotte (Virginia Madsen), i jej trzy córki. Rodzi się przyjaźń, która może zdziałać cuda...(od 18 sierpnia). Lainey (Alison Brie) i Jake (Jason Sudeikis) spali ze sobą tylko raz, ale za to ten pierwszy. Kilka lat później, wpadają na siebie przypadkiem. Jake to nałogowy kobieciarz, a Lainey uzależniła się od niewłaściwego faceta, który ma żonę i dziecko w drodze. Na kilometr widać, że są dla siebie stworzeni, tylko oni wciąż tego nie wiedzą. Może wszystko by się zmieniło, gdyby tylko przestali sypiać z innymi...od 18 sierpnia) Bart (Eryk Kulm Jr.) i Nerd (Paweł Koślik) mają świetny plan. Chcą okraść skorumpowanego Polityka, przedostając się do jego mieszkania przez sąsiadującą z nim agencję towarzyską. Łatwy i prosty plan zaczyna się komplikować, gdy w lokalu zjawia się policjant, a nieugięty Pracownik Sanepidu zarządza kwarantannę i zamyka ich w agencji na 10 dni...(od 25 sierpnia). Hero (Nicolas Cage) to kryminalista z burzliwą przeszłością, który pewnego dnia staje przed szansą odkupienia win i odzyskania wolności. Misja, z którą przyjdzie mu się zmierzyć, nie będzie należała do najłatwiejszych. Chodzi o zaginięcie Bernice, córki bezwzględnego gubernatora, który słynie z brutalnych metod i despotyzmu. Aby ją odnaleźć, bohater będzie musiał zapuścić się w głąb tajemniczej krainy i złamać klątwę, która ciąży nad mistycznym Ghostland. Śmiertelne niebezpieczeństwo czyha tu na każdym kroku. Co więcej, Hero zostaje uwięziony w skafandrze, który w razie jego samowoli lub niepowodzenia misji ulegnie samozniszczeniu. Wystarczy jeden niewłaściwy krok...(od 25 sierpnia). Tim (Robert Webb) postanawia porzucić rozrywkowe życie kawalera i ożenić się ze swoją ukochaną, Saskią (Lucy Punch). Dziewczyna pochodzi z tak zwanej dobrej rodziny, więc ceremonia ślubna musi spełnić nieco wygórowane oczekiwania jej najbliższych. Konie przebrane za jednorożce i roje motyli wypuszczane przez druhny, to tylko niektóre z pomysłów matki panny młodej. Brat Tima, Raif (Rufus Hound), będzie jego świadkiem i jednocześnie operatorem - zamierza bowiem nakręcić odjazdowe video ze ślubu. Podczas przygotowań, Raif spędza sporo czasu z narzeczoną brata - i stwierdza, że dziewczyna jest wciąż tą samą szaloną Saskią, którą pamięta ze szkoły.(od 25 sierpnia) Jak daleko posunie się Blanco (Javier Bardem), charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, aby otrzymać lokalną nagrodę dla najlepszego biznesu? Presja, by wszystko było idealnie, zderza się z nieprzewidzianymi wybrykami ze strony szukającego zemsty zwolnionego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów! Aby dopiąć swego, wyrachowany "dobry szef" bez skrupułów wtrąca się w życie prywatne swoich pracowników i przekracza wszelkie dopuszczalne granice, nieświadomie uruchamiając wybuchową reakcję łańcuchową prowadzącą do niewyobrażalnych konsekwencji.(od 25 sierpnia). Ghost Dog, jest czarnoskórym zawodowym mordercą pracującego dla jednego z bossów włoskiej mafii. Jest typowym wychowankiem ulicy, podczas napadu lub porachunków pomiędzy młodocianymi gangami zostaje przypadkowo ocalony przez prawdziwego gangstera.