HBO Max na drugą połowę sierpnia. "Whitney Houston: I wanna dance with somebody"

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na drugą połowę sierpnia 2023

"Whitney Houston: I wanna dance with somebody" / Fot. materiały prasowe

PROGRAMY I SERIALE. Życie brazylijskiej nastolatki koreańskiego pochodzenia wywraca się do góry nogami, kiedy znajduje przejście do pokoju popularnego zespołu K-Pop.. Dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy aktor i komik Tracy Morgan daje z siebie wszystko w tym sprośnym i zjadliwie zabawnym stand-upie.. O wydarzeniach z Portland Tower trudno zapomnieć, ale Sarah i Lizzie muszą współpracować, aby złapać mordercę i odzyskać zaginione dziecko.. Juan Gris to raper, który walczy z gentryfikacją. Lola jest bogatą dziewczyną i córką właściciela firmy budowlanej, która zagraża sąsiedztwu Juana.FILMY- Ramona przeprowadziła się z chłopakiem do Madrytu z nadzieją na nowy początek. Chce być aktorką, matką i mieszkać w najlepszej dzielnicy miasta.- Obraz śledzi ekipę The Metal Shop, która dostaje szansę zbudowania monster trucka do serialu "Prawi Gemstonowie" Danny'ego McBride'a.- Pozornie normalna rodzina przenosi się na nieokiełznaną amerykańską dzicz w nadziei, że udam im się uciec od presji współczesności.- Pepe jest drwalem w idyllicznym miasteczku w północnej Finlandii. W ciągu kilku dni seria wydarzeń stopniowo niszczy jego spokojne i szczęśliwe życie.- Przygotowując się do emigracji z Iranu, Roya spotyka kobietę, która straciła pamięć. Przyjmuje ją do siebie, nieświadoma, że ta ma ją zastąpić w domu.- Grupa nastolatków z klasy robotniczej zostaje wybrana do zagrania w filmie. Lokalna społeczność kwestionuje wybór reżysera.- Jedenastoletni Jonathan Kent i Damian Wayne łączą siły, by ocalić świat i swoich najbliższych.- Po latach wygnania Remo wraca do rodzinnej wioski w Kosowie. Na miejscu musi zmierzyć się z mrocznymi sekretami swojej rodziny.- Barry używa swoich supermocy, aby cofnąć się w czasie i zmienić wydarzenia z przeszłości. Dochodzi jednak do kolizji.- Filipiński marynarz pracujący na statku transatlantyckim odkrywa rumuńskiego pasażera na gapę, któremu grozi wyrzucenie za burtę.- Christian jest francuskim żołnierzem, który wrócił z Afganistanu do Francji. Próbując wrócić do normalnego życia, wkrótce angażuje się w handel opium.- Naomi Ackie wciela się w rolę Whitney Houston. Obraz celebruje życie i muzykę jednej z największych wokalistek w historii.DOKUMENTto film dokumentalny HBO o skandalu związanym z drużyną piłkarską z liceum Bishop Sycamore, który doprowadził do wybuchu śledztwa.to historia czterech tenisistów w wieku 80 i 90 lat, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata Seniorów Międzynarodowej Federacji Tenisowej.• 16 sierpniaFantastyczni przyjaciele II, odc. 2• 17 sierpniaMoja magiczna szafa, odc. 1 - 10I tak po prostu... II, odc. 10Wojownik III, odc. 10Harley Quinn IV, odc. 6Przyjaźń czy kochanie?RamonaMetalowe potwory: prawy odkupicielTracy Morgan leci po bandzie• 18 sierpniaNa planie XX, odc. 33Nastoletnia Euthanasia II, odc. 4Rycerz pucharówManifest ZachódHistoria drwalaUFOWilkBez niej• 19 sierpniaMoley, odc. 40 - 52Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 4Billions VII, odc. 2• 20 sierpniaPortland Tower II, odc. 1 - 4• 21 sierpniaLakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 3Telemarketerzy, odc. 2Najgorsi• 22 sierpniaCudotwórcy IV, odc. 7Co robimy w ukryciu V, odc. 7• 23 sierpniaFantastyczni przyjaciele II, odc. 3• 24 sierpniaKocham Cię i to boli, odc. 1 - 3I tak po prostu... II, odc. 11Harley Quinn IV, odc. 7Bucky Larson: Urodzony gwiazdorLiceum BS• 25 sierpniaNa planie XX, odc. 34Nastoletnia Euthanasia II, odc. 51000 lat po ZiemiGhostbusters: pogromcy duchówPikseleSong to SongBatman i Superman: bitwa supersynówZiemia we mnieFlash• 26 sierpniaJade Armor, odc. 12 - 26Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 5Billions VII, odc. 3Na północ• 27 sierpniaWhitney Houston: I Wanna Dance with Somebody• 28 sierpniaLakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 4Telemarketerzy, odc. 3Południowy posterunek• 29 sierpniaCudotwórcy IV, odc. 8Co robimy w ukryciu V, odc. 8• 30 sierpniaFantastyczni przyjaciele II, odc. 4• 31 sierpniaKocham Cię i to boli, odc. 4 - 6Harley Quinn IV, odc. 8Tenis dla zaawansowanychŁatwa dziewdzyna