Koniec Polsat Go. Nowy pakiet Start w Polsat Box Go za 30 zł na rok

Łukasz Szewczyk

• Serwis streamingowy Polsat Box Go uruchamia nowy pakiet o nazwie Start w promocyjnej cenie tylko 30 zł za cały rok, czyli 2,5 zł miesięcznie.

• Pakiet Polsat Box Go Start będzie oferował dostęp do ponad 40 tysięcy godzin seriali, reality shows, rozrywki i nowości z ponad 20 kanałów Telewizji Polsat.

• Jednocześnie z końcem sierpnia zakończy działalność serwis Polsat Go.

- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.- dodaje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat PlusWszyscy, którzy mieli konta w Polsat Go, dostaną w Polsat Box Go dostęp za darmo na 2 miesiące właśnie do pakietu Start. I każdy będzie mógł zamówić dostęp na kolejnych 12 miesięcy za 30 zł za cały rok - 30 zł za rok, czyli 2,5 zł miesięcznie.Po zmianach, serwis streamingowy Polsat Box Go będzie oferował trzy główne pakiety: Start, Premium i Sport.• Polsat Box Go Start (30 zał na rok) to pakiet, w którym dzięki niewielkiej liczbie reklam widz zyskuje w bardzo atrakcyjnej, promocyjnej cenie zaledwie 30 zł za cały rok dostęp do ponad 40 tysięcy godzin ulubionych seriali, szalonych i gorących reality shows, wyjątkowej rozrywki i wielu ekscytujących nowości.• Polsat Box Go Premium (30 zł na 30 dni) to dostęp do ponad 100 kanałów telewizyjnych, seriale premium i filmy, w tym premiery kinowe.• Polsat Box Go Sport (40 zł na 30 dni) to 20 kanałów sportowych oraz najważniejsze i najlepsze rozgrywki i imprezy sportowe z Polski i całego świata.