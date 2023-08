Halina Frąckowiak nową trenerką w 5 edycji "The Voice Senior: TVP2

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły nagrania piątej edycji talent show z udziałem muzykalnych seniorów.

• Do Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej i Tomasza Szczepanika dołączyła Halina Frąckowiak.

Halina Frąckowiak, Tomasz Szczepanik, Maryla Rodowicz i Alicja Węgorzewska jurorami "The Voce Senior" / Jan Bogacz / TVP

W styczniu 2024 roku widzowie TVP2 zobaczą nową odsłonę talent show "The Voice Senior" z rozśpiewanymi uczestnikami, którzy ukończyli 60. rok życia. Wokalne poczynania seniorów ponownie opiniować będzie czteroosobowa loża trenerska. Po raz trzeci w programie zobaczymy Marylę Rodowicz. Obok królowej polskich scen drugi raz usiądzie śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. W obrotowym fotelu ponownie zobaczymy też lidera zespołu Pectus - Tomasza Szczepanika. W najnowszej odsłonie programu, uczestnicy będą mieli szansę walczyć o wejście do drużyny jednej z najbardziej znanych polskich wokalistek, Haliny Frąckowiak.W trakcie pierwszych dni nagrań piątej serii, artystka debiutująca w roli trenerki, podzieliła się spostrzeżeniami na temat nowych uczestników "The Voice Senior".- mówi Halina Frąckowiak.Rola trenerki umożliwia piosenkarce poznanie nowych ludzi, ich historii i wrażliwości. -- tłumaczy artystkaW czwartej edycji muzycznego programu pieczę nad uczestnikami roztoczą powracająca do formatu Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.Nową edycję "The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od stycznia 2024 w TVP2.