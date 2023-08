Skrzynecka i Gąsowski gospodarzami "Kabaretowych przebojów" w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (4 września) kanał Zoom TV zaprezentuje nową odsłonę rozrywkowego show "Kabaretowe przeboje".

• Gospodarzami show zostali Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, którzy na scenie zaprezentują własne dialogi.

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski to sceniczny duet, lubiany przez Polaków. Serdeczni przyjaciele na estradzie (i poza nią) słyną z niezwykłego poczucia humoru i energii, którą zarażają wszystkich wokół. W ich autorskich dialogach nie zabraknie żartów z nich samych, a widzowie dowiedzą się wielu pikantnych szczegółów z wieloletniej przyjaźni artystów.Odważne skecze, niepowtarzalne parodie i cała masa dowcipów na temat otaczającego nas świata serwowane przez mistrzów tego gatunku. W nowej, pełnej humoru odsłonie kabaretowego show poza gwiazdorskim duetem, będzie można zobaczyć również znane i lubiane grupy artystyczne i kultowych satyryków. W programie nowy repertuar zaprezentują m.in.: zwycięzcy PAKI i jeden z najzdolniejszych kabaretów młodego pokolenia - Chyba, zwycięzcy 25. edycji przeglądu RYJEK - Zdolni i Skromni, uwielbiani przez widzów - Paranienormalni, doświadczony, ale ciągle jeszcze młody kabaret z Poznania - Czesuaf, prezentujący starą, dobrą szkołę kabaretu - Koń Polski, mistrz komicznej pantomimy - Ireneusz Krosny oraz żywa legenda estrady - Marcin Daniec.W premierowym odcinku Piotr Gąsowski pokaże Kasi Skrzyneckiej unikatową mapę Polski i sprawdzi, ile języków obcych naprawdę zna Kasia. Temat egzotycznych podróży i wakacji pojawi się również w skeczu "Zanzibar" kabaretu Zdolni i Skromni. Marian i Hela, czyli najsłynniejsze kabaretowe małżeństwo, stworzone przez kabaret Koń Polski, tradycyjnie nie rusza się z domu, ale listonoszka przyniesie im tajemniczą przesyłkę. Z kolei kabaret Chyba nawiedzi "Kontrola smogowa" i zrobi się z tego niezły galimatias. No i wisienka na torcie - nasz największy przebój Eurowizji, czyli piosenka "To nie ja byłam Ewą" w pantomimicznym wykonaniu Ireneusza Krosnego. Łzy ze śmiechu murowane.Reżyserką "Kabaretowych przebojów" jest Beata Harasimowicz. Show składa się z ośmiu 45-minutowych odcinków. Premiera już 4 września o godz. 20:00. Emisja w każdy poniedziałek i wtorek. Tydzień wcześniej program będzie także dostępny w serwisie FilmBox+.