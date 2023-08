Nowe promocje Polsat Box. Telewizja nawet 12 miesięcy bez opłat

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box wprowadza nową promocję "Telewizja nawet 12 miesięcy bez opłat na start".

• Oferta dotyczy telewizji we wszystkich technologiach: satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem.

• Promocję można wybrać także w wariancie z Disney+

Nowa promocja od Polsat Box to okazja do skorzystania z najlepszej rozrywki w promocyjnej ofercie z umową na 24 miesiące:za pakiet S dostępny w technologiach satelitarnej i kablowej IPTV, a w nim 55 kanałów TV, w tym kanały tematyczne Telewizji Polsat, ogólnodostępne oraz 5 kanałów w jakości 4K. W drugim roku cena pakietu to 30 zł/mies.za wyższe pakiety: M (77 kanałów TV, cena od 4 miesiąca 40 zł/mies.), M Sport (83 kanały, cena od 4 miesiąca - 70 zł/mies.) oraz L (136 kanałów, cena od 4 miesiąca 70 zł/mies.).Każdy z pakietów podstawowych można wybrać w wariancie z Disney+, który w ramach promocji jest dostępny przez rok w prezencie. Opłata za serwis w drugim roku umowy wyniesie 28,99 zł miesięcznie.Promocja 12 miesięcy bez opłat obejmuje także pakiet Wygodny w ofercie telewizji internetowej z dekoderem z 33 kanałami TV (od 13 miesiąca 30 zł/mies.), a 3 miesiące bez opłat - pozostałe pakiety podstawowe w tej ofercie: Komfortowy (50 kanałów, cena od 4 miesiąca to 40 zł/mies.) i BOGATY (99 kanałów, cena od 4 miesiąca to 70 zł/mies.).Oferta dostępna jest w różnych technologiach i różnych wariantach, także z usługą Disney+ oferującą największe produkcje, głośne premiery, hity filmowe i seriale oryginalne od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz treści rozrywkowe pod marką Star.