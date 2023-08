19. Festiwal Chopin i jego Europa na antenie radiowej Dwójki

Łukasz Szewczyk

• W piątek (18 sierpnia) rozpoczyna się 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa".

• Transmisje na antenie radiowej Dwójki

Od początku istnienia festiwalu, Program 2 Polskiego Radia łączy z jego organizatorem wspólnota myślenia o polskiej kulturze muzycznej w jej szerokim europejskim kontekście i wzajemnym przenikaniu się wpływów i inspiracji. Radiowa Dwójka transmituje i retransmituje festiwalowe koncerty, udostępniając je w ramach programu międzynarodowej wymiany koncertowej innym rozgłośniom zrzeszonym w Europejskiej Unii Nadawców.Tytuł tegorocznej edycji wydarzenia - "Nie po raz pierwszy" jest zapowiedzią licznych niespodzianek oraz nieoczekiwanej konfiguracji znanych artystów. Choć tradycyjnie trzon festiwalowego programu stanowią artyści od lat związani z przedsięwzięciem, to organizatorzy dbają o to, by kolejne edycje nigdy nie powielały schematów pomysłów. Każdego roku festiwal prezentuje artystów cenionych przez polską publiczność, ale czyni to w zaskakujący sposób, łamiąc schematy.W tym roku w antenowej ofercie Programu 2 Polskiego Radia znajdzie się aż 21 z 24 koncertów festiwalu, z czego na żywo nadanych zostanie 9 wydarzeń. Do 1 września na antenie radiowej Dwójki będzie można usłyszeć aż 15 koncertów.Transmisja z inauguracji festiwalu na antenie Programu 2 Polskiego Radia już w niedzielę, 20 sierpnia o godz. 20.00 na recital Kevina Chena, który zagra m.in. Sonatę h-moll S. 178 Liszta i Etiudy op. 25 Fryderyka Chopina. Kevin Chen jest sensacją światowej pianistyki, to zaledwie osiemnastoletni wirtuoz chińskiego pochodzenia z Kanady, zachwycający fenomenalnymi umiejętnościami technicznymi i wyjątkową muzykalnością. Intensywną karierę koncertową łączy z działalnością twórczą, komponując.Radiowa Dwójka zaprasza także na transmisje występów uznanych kwartetów - Apollon Musagete i Belcea, recital fortepianowy Vadyma Kholodenki i Moniuszkowską Parię z Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.Od poniedziałku, 28 sierpnia słuchacze radiowej Dwójki będą mogli wysłuchać recitali Ludmila Angelova, Kwartetu Consone z Tomaszem Ritterem, Olgi i Natalii Pasiecznik oraz Lukasa Vondracka.Retransmitowane będą m.in. koncerty London Mozart Players i występ Collegium Vocale Gent pod kierunkiem Philippe'a Herreweghe.