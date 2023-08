ERC Rajd Barum oraz World RX of Germany na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Kolejny w Rajdowych oraz Rallycrossowych Mistrzostwach Europy.

• Na antenie Motowizji będzie można oglądać wszystkie odcinki specjalne Rajdu Barum, a także śledzić finałowe rozstrzygnięcia sezonu rallycrossowego na Esteringu.

Czeski Rajd Barum to prawdopodobnie najbardziej znany rajd asfaltowy w Europie Centralnej. Niezwykle szybkie trasy w połączeniu z wyboistą, nierówną nawierzchnią, a także bardzo zmienną pogodą sprawiają, że jest to jedno z największych wyzwań sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy.Dodatkowym wyzwaniem jest silna reprezentacja gospodarzy co roku gotowych do rzucenia rękawic kontynentalnej czołówce. Na jej czele tradycyjnie stoi dominator tras wokół Zlínu. Jan Kopecký może poszczycić się rekordem, którego mogą zazdrościć nawet najlepsi kierowcy na świecie. Najważniejsze zawody w swoim kraju Czech wygrał aż jedenaście razy, nie schodząc z najwyższego stopnia podium od 2015 roku.W tym sezonie w ERC mamy najmocniejszą od lat stawkę, ale w czołówce znajdują się głównie specjaliści od rajdów szutrowych. Listę startową otwierają Hayden Paddon i John Kennard. Nowozelandczycy mogą już w ten weekend zapewnić sobie tytuł mistrzów Europy.Rajd Barum zaliczą cztery polskie załogi. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot kontynuują swoją całoroczną kampanię w mistrzostwach Europy. Zgodnie z tym, co zapowiedział na antenie Motowizji, do Czech pojedzie także Jakub Matulka, pilotowany przez Daniela Dymurskiego, gdzie zmierzą się z nowym mistrzem Europy ERC3 Jonem Armstrongiem. Po rocznej przerwie do rywalizacji powróci ubiegłoroczny mistrz tej kategorii Igor Widłak. Do kokpitu jego Forda Fiesty Rally3 wsiądzie Mateusz Pawłowski. Załoga ta pojedzie poza klasyfikacją mistrzostw, podobnie, jak wiceliderzy klasyfikacji 2WD w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski Hubert Kowalczyk i Jarosław Hryniuk. Polskie załogi wystartują także w Rajdzie Barum Historycznym. Nasz kraj będą tam reprezentować Arkadiusz Kula z Jarosławem Zawadzkim, "Elefant" oraz Tomasz Harczuk, a także Szymon i Justyna Grochowscy.Kolejny powrót w rallycrossowym kalendarzuEstering w niemieckim Buxtehude to jeden z czterech torów, które znalazły się w kalendarzu World RX po kilkuletniej przerwie. Ponownie nie zobaczymy jednak w akcji stawki mistrzostw świata, jako że trwa śledztwo dotyczące spłonięcia dwóch Lancii RX1e w padoku w Lydden Hill.Na jednym z najszybszych torów w kalendarzu rozstrzygną się w najbliższy weekend losy tytułów w pozostałych kategoriach. Najklarowniej sytuacja wygląda w Euro RX1. Przy odrobinie szczęścia Anton Marklund będzie mógł celebrować obronę mistrzostwa Europy już po biegach kwalifikacyjnych. Dużo ciaśniej jest za to w tabeli RX2e. Od początku sezonu o czołowe lokaty walczyli tam Nils Andersson oraz Isak Sjökvist, a do szwedzko-szwedzkiego pojedynku po świetnym występie w belgijskim Mettet dołączyła ich rodaczka Mikaela Åhlin-Kottulinsky.Najciekawiej dla polskich kibiców prezentuje się w Euro RX3. Tylko jeden raz polski kierowca został mistrzem Europy w rallycrossie. Był to Krzysztof Groblewski w sezonie 2006. Pod dwóch wicemistrzostwach, sięgnął on w końcu po najwyższe trofeum w Dywizji 1A. Jej następcą jest właśnie Euro RX3, gdzie przed finałową rundą z przewagą pięciu punktów prowadzi Damian Litwinowicz.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Rajd Barum na antenie Motowizji skomentują Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk i Krzysztof Woźniak. Wśród gości znajdzie się między innymi pilot rajdowy, czterokrotny uczestnik Rajdu Barum Marcin Szeja oraz Szymon Ładniak kierowca wyścigowy, startujący w Ferrari Challenge Europe.FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Barum oraz Rallycrossowe Mistrzostwa Świata - Estering - harmonogram transmisji:Piątek (18 sierpnia):godz. 21:45 OS1 SSS ZlínSobota (19 sierpnia):09:15 OS2 Slušovice 110:30 OS3 Kateřinice 111:40 OS4 Troják 114:00 Media Zone15:00 OS5 Slušovice 216:00 OS6 Kateřinice 217:15 OS7 Troják 218:45 Media ZoneNiedziela (20 sierpnia):08:15 OS8 Semetín 109:20 OS9 Pindula 110:30 OS10 Halenkovice 112:00 Euro RX3 H412:30 Media Zone13:15 OS11 Semetín 214:10 OS12 Pindula 215:35 Euro RX3 SF16:00 OS13 Halenkovice 2 [Power Stage]17:45 Euro RX1 SF/Euro RX3 F/RX2e F/ Euro RX1 F