Nowy sezon Serie A, rewanż ćwierćfinału Ekstraligi - weekend w Eleven Sports

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże wszystkie mecze pierwszej kolejki nowego sezonu włoskiej Serie A.

• Dla fanów hiszpańskiej LaLiga EA Sports, francuskiej Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal zaplanowano transmisje trudnych wyjazdowych starć Realu Madryt, Atlético Madryt, Paris Saint-Germain oraz Sportingu CP.

• Z kolei kibice żużlowi będą mogli obejrzeć rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe PGE Ekstraligi

W swoim pierwszym spotkaniu nowego sezonu broniące tytułu mistrzowskiego SSC Napoli zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem, Frosinone Calcio. Azzurri chcą wejść w rozgrywki podobnie jak przed rokiem, kiedy wygrywali mecz za meczem i nie doznali porażki aż do końca grudnia. Wśród nowych zawodników w kadrze neapolitańczyków na to starcie może znaleźć się utalentowany Jens Cajuste, pozyskany latem ze Stade Reims. Kibice najbardziej liczą jednak na dotychczasowe gwiazdy z Victorem Osimhenem i Chwiczą Kwaracchelią na czele. Na Stadio Matusa goście powinni spodziewać się trudnej przeprawy, bo zespół z Frosinone jest u siebie dosyć groźny. Potwierdził to kilka dni temu, pokonując Pisę Calcio w pierwszej rundzie Pucharu Włoch.Sporych emocji można spodziewać się również na Stadio Friuli, gdzie Udinese Calcio zagra z Juventusem FC. W nowych rozgrywkach ekipa Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika może zapomnieć o karach punktowych nałożonych kilka miesięcy temu przez federację i przystąpić do sezonu z "czystym kontem". Piłkarze z Turynu w starciu z Udinese chcą pokazać, że będą liczyć się w grze o mistrzostwo Włoch. Ma im w tym pomóc Timothy Weah, który został kupiony w okienku transferowym z LOSC Lille.Real Madryt w zeszłym sezonie przegrał walkę o mistrzostwo Hiszpanii głównie za sprawą kilku wpadek z niżej notowanymi rywalami. W obecnych rozgrywkach zrobi wszystko, by tego uniknąć, dlatego do wyjazdowego starcia z UD Almerią przystąpi z pełną koncentracją. Królewscy zainaugurowali kampanię zwycięstwem z Athletic Club 2:0. Do ich sukcesu mocno przyczynił się Jude Bellingham, zdobywca jednej z bramek i bohater kilku efektownych akcji. Jego rola w rozbijaniu szczelnej defensywy gospodarzy może okazać się kluczowa. Na Power Horse Stadium kibice mogą spodziewać się atrakcyjnego widowiska, bo obie drużyny są usposobione ofensywnie, a w ich bezpośrednich konfrontacjach w poprzedniej kampanii padło w sumie aż dziewięć bramek. Co ważne, do siatki trafiali zarówno zawodnicy z Madrytu jak i Almeríi.Jednym ze szlagierów nadchodzącego weekendu będzie spotkanie Realu Betis z Atlético Madryt. To zespoły ścisłej czołówki ubiegłego sezonu, które od początku nowych rozgrywek są w dobrej formie. Ekipa ze stolicy jest pierwszym liderem, a drużyna z Sewilli po wyjazdowym zwycięstwie z Villarrealem CF potwierdza wysokie aspiracje. Na Estadio Benito Villamarín gospodarze postarają się przełamać serię ośmiu meczów bez wygranej z Atléti. Czy goście im na to pozwolą?W pierwszej kolejce nowego sezonu ligi francuskiej broniące tytułu mistrzowskiego Paris Saint-Germain zaledwie zremisowało z FC Lorient i o swoje premierowe zwycięstwo musi powalczyć w wyjazdowym meczu z Toulouse FC. Paryżanie bardzo liczą na swojego lidera Kyliana Mbappé, który zażegnał konflikt z władzami klubu i w minionym tygodniu wrócił do treningów z drużyną. Wiele będzie zależało także od jego współpracy z nowymi gwiazdami ataku PSG takimi jak Marco Asensio czy Gonçalo Ramos. O sukces na Stadium de Toulouse może nie być łatwo, ponieważ gospodarze są w dobrej dyspozycji, a na inaugurację rozgrywek pokonali pewnie FC Nantes.W drugiej kolejce Ligue 1 Uber Eats o pierwszą wygraną w nowej kampanii postara się także wicemistrz Francji, RC Lens. Ekipa Przemysława Frankowskiego na inaugurację niespodziewanie uległa Stade Brestois, dlatego do starcia ze Stade Rennais przystąpi silnie zmotywowana. Zadanie może okazać się niezwykle trudne, bo zespół z Rennes rozpoczął sezon od rozgromienia FC Metz 5:1 i jest liderem. Formą zaimponowali w tym spotkaniu wszyscy ofensywni gracze, a w szczególności Amine Gouiri. Czy to on sprawi defensywie Lens najwięcej problemów?W pierwszej kolejce ligi portugalskiej Sporting CP dopiero w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zapewnił sobie wygraną 3:2 z FC Vizelą. W ten weekend Pedro Gonçalves i spółka mogą spodziewać się jeszcze trudniejszej przeprawy, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Casa Pia FC, która przed tygodniem w dobrym stylu pokonała SC Farense. Kibice mają nadzieje na podobne emocje jak w kwietniowej konfrontacji tych zespołów, kiedy po niezwykle zaciętej rywalizacji Sporting pokonał Casa Pię 4:3. Ile goli zobaczymy tym razem?PGE EKSTRALIGARewanżowy mecz BETARD SPARTY Wrocław z FOGO UNIĄ Leszno wyłoni półfinalistę tegorocznych Drużynowych Mistrzostw Polski. W pierwszym spotkaniu wrocławianie wygrali 48:42, znacznie przybliżając się do awansu. Swoją przewagę zawdzięczają przede wszystkim równej jeździe większości zawodników, której byli w stanie mocniej przeciwstawić się tylko Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota. Gospodarze z Artemem Łagutą na czele pragną podtrzymać dobrą passę, przypieczętować awans i zgłosić poważne aspiracje do tytułu mistrzowskiego. Goście z Leszna mogą być jednak groźni, ponieważ nie mają nic do stracenia i na Stadionie Olimpijskim postawią wszystko na jedną kartę.Plan transmisji:Piątek (18 sierpnia):• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:15 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 21:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 1komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian ChabiniakSobota (19 sierpnia):• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch Adrian Gątarek• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 19:30 La Liga EA Sports:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Mateusz Majak• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 21:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (20 sierpnia):• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świrkula• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 1)komentarz: Eryk Szpruch• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świrkula• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Tomasz Zieliński• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 18:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:45 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Jakub Ostrowski• 21:30 LaLiga EA Sports:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (21 sierpnia):• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Piotr Dumanowski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:00(Eleven Sports 1)