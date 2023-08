Ekstraklasa, hity Premier League, LaLiga i Ligue 1 - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Wszystkie mecze 5 kolejki Ekstraklasy

• Mecz na szczycie Premier League: Manchester City - Newcastle, Barcelona - Cadiz w LaLiga EA SPORTS oraz Touluse - Paris Saint-Germain w Ligue 1 Uber Eats

Hity sportowego weekendu w Canal+ / Canal+

5. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpocznie starcie 4. w tabeli KGHM Zagłębia Lubin z debiutującą w rozgrywkach Puszczą Niepołomice. W drugim piątkowym meczu, będący nad strefą spadkową Górnik Zabrze podejmie Widzew, który w poprzedniej kolejce pokonał u siebie ŁKS w prestiżowych łódzkich derbach.W sobotę, na początek spotkanie rozpędzonego po wyjazdowym zwycięstwie nad Pogonią Szczecin Radomiaka z Wartą Poznań. Następnie mistrz Polski z Częstochowy podejmie PGE FKS Stal Mielec. Co prawda Raków jest dopiero 12. w tabeli, ale wiąże się to z mniejszą liczbą rozegranych meczów ligowych spowodowaną udziałem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów UEFA. W sobotni wieczór beniaminek z Chorzowa podejmie Jagiellonię Białystok.W niedzielę o drugie zwycięstwo w sezonie powalczy na swoim stadionie ŁKS Łódź. 16. zespół tabeli podejmie Pogoń. Szczecinianie będą chcieli się zrehabilitować za domową porażkę 0 - 2 z Radomiakiem sprzed tygodnia. W kolejnym meczu faworyt jest jeden: wicelider tabeli Lech Poznań podejmie 18. Śląsk Wrocław. W ostatnim niedzielnym meczu walcząca o odzyskanie tytułu Legia na stadionie przy Łazienkowskiej zmierzy się Koroną Kielce. Na zakończenie 20. kolejki w poniedziałkowy wieczór Cracovia zagra u siebie z Piastem Gliwice.Starcie potentatów będzie jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów kolejki Premier League: Manchester City podejmie Newcastle United. Obywatele po zdobyciu Superpucharu Europy wracają do walki o obronę ligowego tytułu w spotkaniu z mającymi także mistrzowskie ambicje Srokami. Emocji nie powinno zabraknąć też w derbach Londynu West Ham United - Chelsea. Oba zespoły rozpoczęły sezon remisami 1 - 1 i teraz będą chciały wywalczyć pełną pulę.Bezbramkowy remis na wyjeździe z Getafe to był z pewnością rozczarowujący początek rozgrywek dla Barcelony. W najbliższy weekend zespół Roberta Lewandowskiego powalczy o pierwsze zwycięstwo w sezonie. Na Camp Noe przyjedzie zespół z Cadiz, który zmagania ligowe zaczął od wygranej z Deportivo Alaves. W innych meczach tej kolejki LaLiga EA SPORTS Mallorca zagra z Villarreal, Real Sociedad z Celtą Vigo, Deportivo Alaves z Sevillą.Paris Saint-Germain z sensacyjnie przywróconym do składu Kylianem Mbappe i kupionym z Barcelony Ousmanem Dembele spotka się na wyjeździe z Toulouse. Paryżanie w pierwszym meczu sezonu niespodziewanie zremisowali na Parc de Princes z Lorient, natomiast drużyna z Tuluzy zaliczyła udany start rozgrywek, wygrywając na wyjeździe z Nantes. W innych meczach 2. kolejki Ligue 1 Uber Eats Metz zagra z Olympique Marsylia, Olympique Lyon z Montpellier, Lille z Nantes, Monaco ze Strasbourgiem i Lens z Rennes.W nadchodzący weekend nie zabraknie tenisowych emocji z udziałem najlepszych tenisistek świata. Western & Southern Open rozgrywany na twardych kortach w Cincinnati to prestiżowy turniej rangi 1000, obsadzony przez czołowe rakiety cyklu WTA TOUR. Tytułu nie obroni już Francuzka Caroline Garcia, która odpadła w drugiej rundzie przegrywając z Amerykanką Sloane Stephens. O kolejne turniejowe zwycięstwo walczy światowa "jedynka" Iga Świątek oraz wiceliderka rankingu Aryna Sabalenka. Półfinały zaplanowane są na sobotę, a wielki finał zostanie rozegrany w niedzielę.W decydującą fazę wchodzi walka o awans do półfinałów w Najlepszej Żużlowej Lidze Świata. W rewanżowych starciach 16. rundy: obrońca tytułu Platinum Motor Lublin podejmie For Nature Solutions KS Apator Toruń, Tauron Włókniarz Częstochowa podejmie Ebut.pl Stal Gorzów, a Betard Sparta Wrocław spotka się z Fogo Unią Leszno. Wszystkie trzy mecze będą rozegrane równocześnie, ale dzięki aplikacji CANAL+ online oraz funkcji MULTI-LIVE, na jednym ekranie można oglądać do 4 kanałów jednocześnie.Plan transmisji:Piątek (18 sierpnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Mateusz Rokuszewski• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał BojanowskiSobota (19 sierpnia):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 16:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17.00 WTA 100 Cincinnati: Półfinał 1 (Canal+ Premium)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Joanna Sakowicz-Kostecka• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Marcin Baszczyński• 18:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Filip Kapica• 19.00 WTA 100 Cincinnati: Półfinał 2 (Canal+ Premium)Komentarz: Maciej Zaręba• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Kamil Kosowski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Filip Surma, Marek JoźwiakNiedziela (20 sierpnia):• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Filip Kapica• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Rafał Nahorny• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 19:15 Ekstraliga:(Canal Family)Komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Dawid Stachyra• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 19.30 WTA 100 Cincinnati: Finał (Canal+ Premium)Komentarz: Bartek Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz WieszczyckiPoniedziałek (21 sierpnia):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Michał Trela• 18:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski