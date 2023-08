Polsat Sport z prawami do piłkarskiej Roshn Saudi League

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat nabyła na wyłączność prawa do transmisji piłkarskiej Roshn Saudi League czyli najwyższej klasy rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej.

• W bieżącym sezonie Roshn Saudi League rywalizują także Grzegorz Krychowiak i były selekcjoner Reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz.

Już w piątek 18 sierpnia o godzinie 20:00 widzowie Polsatu Sport Premium 2 zobaczą mecz Al-Nassr Cristiano Ronaldo i Sadio Mane z Al-Taawoun. Z kolei w sobotę 19 sierpnia o godz. 20:00 Polsat Sport Premium PPV 4 pokaże starcie Al-Ittihad Karima Benzemy i N'Golo Kante z Al-Tai. Docelowo kanały sportowe Polsatu będą pokazywały na żywo po 3 mecze z ligowej kolejki. Sezon 2023/2024 jest już 49. w historii Roshn Saudi League. Rozgrywki wystartowały w sierpniu i potrwają do maja, a o tytuł mistrza rywalizuje 18 klubów. Rekordzistą pod względem liczby zdobytych tytułów jest Al-Hilal, który sięgał po trofeum najlepszej drużyny aż 18-krotnie, a 15 razy zostawał wicemistrzem. Po 9 tytułów mają na koncie Al-Ittihad i Al-Nassr.Futbol to najpopularniejszy sport w liczącej niespełna 36 milionów mieszkańców Arabii Saudyjskiej. W samej tylko stolicy tego państwa, Rijadzie, funkcjonują aż cztery ekstraklasowe kluby: wspomniane Al-Hilal i Al-Nassr, a także Al-Shabab i Al-Riyadh. Zamiłowanie Saudyjczyków do piłki nożnej widać było w czasie ubiegłorocznego mundialu w sąsiednim Katarze. Dopingowana przez duże grono fanów reprezentacja tego kraju w grupie mierzyła się między innymi z Polakami. "Zielone Sokoły" sprawiły też jedną z największych sensacji tamtego turnieju, pokonując w fazie grupowej późniejszych mistrzów świata, Argentyńczyków. Wkrótce po zakończeniu mundialu, z Al-Nassr związał się pięciokrotny triumfator Ligi Mistrzów UEFA i jeden z najsłynniejszych oraz najbardziej charakterystycznych piłkarzy świata, Cristiano Ronaldo. Ten ruch uruchomił prawdziwą lawinę transferów z udziałem gwiazd światowego futbolu. Tylko tego lata Roshn Saud League zasiliły takie piłkarskie sławy, jak Neymar jr., Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kante, Sadio Mane, Jordan Henderson czy tegoroczny triumfator UEFA Champions League w barwach Manchesteru City - Riyad Mahrez. Od roku z piłkarską ligą Arabii Saudyjskiej związany jest Grzegorz Krychowiak. W czerwcu trenerem Abha FC został były selekcjoner Reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. W przeszłości w Arabii Saudyjskiej występowali też między innymi Łukasz Gikiewicz i Adrian Mierzejewski.Do niedawna magnesem na piłkarzy z Europy czy Ameryki Południowej były wysokie zarobki, na jakie mogli oni liczyć w Arabii Saudyjskiej. Ostatnie transfery globalnych gwiazd pozwolą Roshn Saudi League na gwałtowny skok jakościowy, który w przyszłości zaowocuje dużo wyższym poziomem ligi i przyciągnie kolejnych uznanych piłkarzy oraz nowych fanów. Władze ligi mają rozpisany długofalowy plan rozwoju. Na równi z transferami światowych gwiazd, przewiduje on też modernizację infrastruktury i szkolenie młodzieży, która zasili zarówno kluby, jak i reprezentację. To wszystko ma wprowadzić Roshn Saudi League do grona 5 najlepszych piłkarskich lig świata.