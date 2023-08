"Dzień dobry TVN" na jesień. Nowe studio i formaty, zmiana godziny emisji

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN zdradza pierwsze informacje dotyczące zmian w "Dzień dobry TVN"

• Od poniedziałku (28 sierpnia) program nadawany będzie z nowego studia i o nowej, wcześniejszej godzinie

Prowadzący "Dzień dobry TVN" / Fot. TVN

Nowy sezon "Dzień Dobry TVN" to trzy pary prowadzących: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. W nowym sezonie widzowie mogą liczyć na ktualne tematy omawiane przez ekspertów, odpowiedzi na trudne pytania, różnorodność tematów, rozmowy z gośćmi zaproszonymi do studia. Poranny program TVN to również spotkania i wywiady z największymi gwiazdami polskiej i światowej popkultury, artystami, naukowcami, sportowcami.By dostarczać najnowszych informacji w nowej strefie newsowej studia, w wydaniach codziennych pojawi się nowy segment, który zastąpi tradycyjny przegląd prasy. Wprowadzący omówią z dziennikarzami TVN24 najważniejsze tematy, które dominują w prasie i internecie. W trakcie programu stałym elementem będą również dwa kolejne spotkania, podczas których komentowane będą najbardziej aktualne informacje z kraju i ze świata. W wydaniach weekendowych powróci serwis informacyjny. W nowym sezonie będzie jednak nadawany ze studia "Dzień Dobry TVN".Sztandarową akcją będzie w tym sezonie cykl, w którym głos będą mieć najmłodsi. Wszystko po to, by poznać problemy związane ze szkołą z ich punktu widzenia i uświadomić rodzicom jak wygląda świat z perspektywy ucznia. W odcinkachpolsko-brytyjska rodzina Clarke'ów pokaże jak wygląda codzienne życie Dominiki i Vincenta, którzy są rodzicami 11 dzieci. Opieka nad wcześniakami, pierwsze dni w szkole, konflikty między rodzeństwem. To tematy dobrze znane każdej rodzinie.Wśród kontynuowanych cykli jesienią będzie można zobaczyć. Eksperci sprawdzą co zrobić, by nie przepłacać, a wydatki takie jak wyprawka szkolna, ubranka dla dziecka czy budowa domu nie zrujnowały budżetu. WAgata Młynarska spotka się z bohaterami, którzy borykają się z rozmaitymi schorzeniami. Pozna ich codzienne życie, problemy zdrowotne i zabiegi jakim muszą się poddawać. Daniel Suchocki, biegły sądowy z zakresu informatyki, w cyklu, opowie o zagrożeniach jakie czyhają na użytkowników internetu oraz podpowie jak chronić swoje dane, by móc w pełni korzystać z dobrodziejstw wirtualnej rzeczywistości. W weekendowych wydaniach programu powrócą Michał Cessanis i jego podróżniczy cykloraz Mikołaj Rey i kulinarno-podróżniczyto cykl, który zadebiutował 15 lat temu. Teraz, w nowych odcinkach tego eksperymentu społecznego, dziennikarze "Dzień Dobry TVN" sprawdzą co zmieniło się w polskim społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat. Pojawią się nowe sytuacje wymagające reakcji, ale czy znajdą się również bohaterowie dnia codziennego gotowi zaryzykować często własnym zdrowiem, bezpieczeństwem, by pomóc drugiej osobie?"Dzień Dobry TVN" to także reportaże przygotowywane przez doświadczone dziennikarki, wśród nich Biankę Zalewską, nagrodzoną przez amerykański Departament Stanu nagrodą International Women of Courage oraz Marzenę Figiel-Strzałę, która powróci z nowymi odcinkami cyklu. To historie o ogromnej różnicy jaka dzieli najmłodszych w tym samym wieku dorastających w różnych miejscach na Ziemi. Tym razem bohaterami będą dzieci z Himalajów i Indonezji.Nowy sezon "Dzień dobry TVN" od poniedziałku (29 sierpnia 2023 roku) o nowej porze emisji od godziny 7.45.Dzięki "Dzień Dobry TVN" widzowie będą mieć szansę, by wspólnie z Nataszą Caban udać się w niezwykłą podróż. 92000 km, 62 kraje, 24 miesiące. "Motocyklem dookoła świata z Nataszą Caban" to cykl, w którym bohaterka udowodni, że marzenia nie mają granic. W podróż zabierze widzów również Irmina Somers, która w odcinkach "Polakóww z Karaibów" odwiedzi rodaków mieszkających na Wyspach Karaibskich i przedstawi ich historię.