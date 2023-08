Łukasz Szewczyk

Sonia Bohosiewicz i Piotr Połać bohaterami serii "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec" TTV

• Jesienią 2023 roku na antenę TTV trafią dwie kolejne odsłony popularnej serii opartej na duńskim formacie "The Things My Dad Failed to Teach Me".

• Bohaterem pierwszej z nich jest Piotr Połać, wokalista zespołu Bracia Figo Fagot.

• Bohaterką drugiej serii będzie Sonia Bohosiewicz