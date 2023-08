Polska premiera drugiego sezonu serialu "Punkt wyjścia" tylko w serwisie FilmBox+

Łukasz Szewczyk

• Czy w życiu da się uniknąć błędów?

• Czy idealny splot wydarzeń w ogóle istnieje?

• Co zrobi skrajna perfekcjonistka, gdy zawali się jej świat i dostanie szansę na przeżycie swojego życia jeszcze raz?

W drugim sezonie serialu "Punkt wyjścia" (oryg. "Plan B") widzowie poznają nową historię i nowych bohaterów. Perfekcyjny świat Florence (Julie De Bona) rozpada się na drobne kawałki, gdy jej nastoletnia córka popada w depresję. Kobieta zaczyna rewidować dotychczasowe wybory, zastanawiać się, jakie popełniła błędy w wychowaniu Marilou i - co najważniejsze - jak może je naprawić, by pomóc swojemu dziecku. W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ją pytania, Florence odkrywa tajemniczą firmę, która oferuje możliwość podróży w czasie i zmiany przeszłości. Zdesperowana kobieta postanawia skorzystać z jej usług, odkryć przyczyny choroby córki i cofnąć swoje błędy.Polska premiera drugiego sezonu serialu "Punkt wyjścia" w środę 23 sierpnia 2023 roku na platformie FilmBox+.Serial "Punkt wyjścia" miał światową premierę w 2017 roku. Do dziś powstały cztery sezony tej produkcji. W 2018 roku tytuł zdobył nagrodę Gémeaux Kanadyjskiej Akademii Kina i Telewizji w kategorii Najlepszy Program Dramatyczny. "Punkt wyjścia" to produkcja kanadyjskiej firmy KOTV.Grupa Kino Polska, dystrybutor FilmBox+, ma wyłączne prawa do emisji tego serialu zarówno w serwisie streamingowym, jak i w telewizji (we wrześniu poszczególne odcinki będzie można oglądać także na kanale FilmBox Extra).