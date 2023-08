Raków Częstochowa walczy o Ligę Mistrzów. Mecze z mistrzem Danii na antenach Polsatu

Łukasz Szewczyk

• We wtorek 22 sierpnia Raków Częstochowa zagra z FC Kopenhaga, a rewanż z mistrzem Danii odbędzie się 30 sierpnia.

• Wynik tego dwumeczu zdecyduje o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA, a obydwa spotkania pokażą sportowe kanały Telewizji Polsat.

Raków Częstochowa walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA zaczął od pokonania estońskiej Flory Tallin. Kolejnymi klubami wyeliminowanymi przez Częstochowian były azerski Karabach Agdam i cypryjski Aris Limassol. Ostatnią przeszkodą w drodze mistrza Polski do najbardziej prestiżowych, klubowych rozgrywek piłkarskich świata jest FC Kopehnaga z Kamilem Grabarą w bramce. Mecze 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów UEFA rozgrywane są w pełnej oprawie UEFA Champions League. Oznacza to, że piłkarzom, kibicom oraz widzom kanałów sportowych Polsatu towarzyszyć będą wszystkie najbardziej znane symbole tych rozgrywek, łącznie ze słynnym hymnem. O mistrzowską oprawę dwumeczu mistrza Polski z mistrzem Danii zadbały także kanały sportowe Polsatu, które od 2018 roku nieprzerwanie transmitują wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA.We wtorek (22 sierpnia) przedmeczowe studio, przygotowujące widzów na starcieRaków Częstochowa - FC Kopenhaga, rozpocznie się o godzinie 18:00 w Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium 1. Tego dnia w warszawskim studiu dyskusję poprowadzi Paulina Chylewska. Jej gośćmi będą, były selekcjoner Reprezentacji Polski Jerzy Engel, byli piłkarze Marek Jóźwiak i Maciej Żurawski oraz były dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa Paweł Tomczyk. Przy okazji wtorkowego meczu w mobilnym studiu Polsatu Sport na stadionie w Sosnowcu, Przemysław Iwańczyk porozmawia z byłym selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem oraz byłym piłkarzem FC Kopenhaga Kamilem Wilczkiem, a także z dziennikarzem Romanem Kołtoniem. Wtorkowy mecz w Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium 1 rozpocznie się godzinie 20:50. Spotkanie skomentują Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny, a reporterami na stadionie będą Marcin Feddek oraz Szymon Rojek.