"Walker: Strażnik Teksasu", "Przykrywkowcy: podwójna gra" we wrześniu w AXN

• Początek jesieni w AXN

• Nowy strażnik teksas, nowe przygody nowojorskich agentów FBI oraz polski serial dokumentalny, który pokazuje kulisy pracy polskich policjantów pod przykryciem.

Nowa wersja bijącego rekordy popularności w Polsce serialu "Strażnik Teksasu".opowiada o przygodach Cordella Walkera, wdowca i ojca dwójki dzieci, który żyje według własnego kodeksu moralnego. Po dwóch latach na misji Cordell wraca do domu w Austin, tylko po to, by odkryć, że w domu czeka go jeszcze więcej pracy. Musi spróbować ponownie nawiązać kontakt ze swoim kreatywnym i troskliwym synem oraz upartą, nieco zbuntowaną nastoletnią córką. Dodatkowo musi poradzić sobie z konfliktami z rodziną - bratem, który dorósł pod jego nieobecność, spostrzegawczą matką i ojcem, tradycyjnym farmerem. Walker znajduje nic porozumienia ze swoją nową partnerką, jednocześnie nabierając coraz większych podejrzeń w sprawie śmierci swojej żony. Premiera serialu we wtorek 5 września o 21:05 w AXN. Kolejne odcinki w każdy wtorek o 21:05.Serialopowiada historię agentów pracujących w nowojorskim oddziale amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego. Elitarna jednostka, złożona z najlepszych specjalistów, wykorzystuje wszystkie swoje umiejętności, intelekt i najnowsze technologie w najważniejszych sprawach kryminalnych. Wszystko po to, żeby chronić kraj i mieszkańców jednego z największych miast świata. Cały zespół pracuje nad sprawami z zakresu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz szpiegostwa. W 2. sezonie serialu członkowie grupy śledczej będą musieli zmierzyć się z atakiem bombowym i porwaniem syna znanej blogerki. Premiera drugiego sezonu serialu w poniedziałek 11 września o 21:05 w AXN. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 21:05.W serialuzobaczymy kulisy pracy polskich policjantów pod przykryciem. Jego bohaterowie odnoszą sukcesy w walce ze zorganizowaną przestępczością, przenikając do gangów i mafijnych struktur. Wszyscy żyją na krawędzi. To hermetyczna grupa, która nie dopuszcza do siebie ludzi z zewnątrz. Jednak Latkowskiemu udało się zdobyć ich zaufanie i nakręcić ten niezwykły serial. To pierwszy dokumentalny obraz tak głęboko wchodzący w świat operacji specjalnych. Nikt do tej pory jeszcze nie pokazał kulis. Premiera serialu w poniedziałek 25 września o 22:00 w AXN. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 22:00.