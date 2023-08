Stopklatka kręci drugi sezon serialu "To nie ze mną"

Łukasz Szewczyk

• Małe miasteczko, wielkie zamieszanie i wyrazisty nowy bohater, w którego wcieli się Tomasz Karolak.

• Trwają zdjęcia do drugiego sezonu "To nie ze mną".

• Premiera jeszcze w tym roku na antenie Stopklatki

"To nie ze mną" to pełen wyrazistych bohaterów i niebanalnego humoru serial komediowy, który przedstawia perypetie społeczności z małego miasta. Wyróżnia go z pewnością wartka fabuła i nieoczekiwane zwroty akcji. W kolejnym sezonie na widzów czekają nowe historie znanych i lubianych bohaterów oraz emocjonujące wątki z postaciami, które wprowadzą dodatkowy zamęt w miasteczku.Akcja serialu rozgrywa się w Złotym Stoczku, w którym wszyscy się znają i wszystko o sobie wiedzą. Pewnego dnia nieoczekiwanie zjawia się Wojtek (Tomasz Karolak), sympatyczny lekkoduch, który przed laty opuścił miasteczko w atmosferze skandalu. Mężczyzna próbuje odkupić swoje winy, odzyskać ukochaną Elkę (Katarzyna Ankudowicz), a przy okazji dorobić się fortuny na... hodowli ślimaków. Wraz z jego przyjazdem wychodzą na jaw dawno skrywane tajemnice, a życie mieszkańców Złotego Stoczka wywraca się do góry nogami. Mechaniczka Tosia (Ada Szczepaniak) musi stanąć na wysokości zadania, gdy jej ojciec trafia na rehabilitację i okazuje się, że rodzinny majątek jest zadłużony. Dodatkowo pomiędzy kiełkujące uczucie Tosii lekarza Michała (Adrian Zaremba) z impetem wkracza jego była partnerka. Intrygi i skandale, miłość i zdrada, rozstania i powroty, kłótnie i zgody - życie złotostoczkowej społeczności stanie na głowie, a zwariowane perypetie bohaterów prowadzić będą do wybuchowej mieszanki, pełnej wielu zabawnych sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.- komentuje Małgorzata Łupina, Dyrektorka Programowa i ds. Produkcji Telewizyjnej w Grupie Kino Polska.Główną rolę w serialu zagra Tomasz Karolak, znany szerszej widowni m.in. z takich filmów i seriali, jak "Listy do M.", "39 i pół" czy "Planeta Singli". W obsadzie drugiego sezonu znajdą się ponownie Ada Szczepaniak i Adrian Zaremba. Obok nich pojawią się także m.in. Katarzyna Ankudowicz, Agata Dudacy, Kamil Szeptycki, Olaf Staszkiewicz, Ewa Gawryluk, Ewa Bułhak i Jacek Lenartowicz.Reżyserką "To nie ze mną" jest Katarzyna Priwieziencew znana z takich produkcji, jak "Hel", "Leader", "Narzeczony na niby" czy "Samiec Alfa". Scenariusz napisały: Aneta Głogowska i Katarzyna Leżeńska. Za produkcję odpowiada Akson Studio.Drugi sezon "To nie ze mną" będzie miał 11 odcinków. Zdjęcia realizowane będą w Błoniu, Konstancinie i Warszawie.