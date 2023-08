"Miłość do kwadratu bez granic". Premiera polskiego filmu Netflixa (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera polskiej komedii romantycznej na platformie Netflix

Netflix kontynuuje filmową serię z Mateuszem Banasiukiem i Adrianną Chlebicką w rolach głównych. Po "Miłości do kwadratu" oraz "Miłości do kwadratu jeszcze raz" swoją premierę ma trzecia odsłona romantycznej serii.to kontynuacja losów popularnej pary. Monika i Enzo planują wziąć ślub. Na drodze staje im jednak była dziewczyna Enzo, która twierdzi, że... jest jego aktualną żoną oraz matką jego dziecka. Jednocześnie, Monika awansuje na dyrektorkę szkoły i musi poradzić sobie z nowym nauczycielem, który na pierwszy rzut oka wydaje się idealny, ale skrywa zaskakujący sekret.W filmie występują: Adrianna Chlebicka,Mateusz Banasiuk, Ina Sobala, Tomasz Karolak, Monika Krzywkowska, Mirosław Baka, Helena Mazur, Krzysztof Czeczot, Jarosław Marciniak, Jacek Knap, Ewa Kolasińska-Szramel, Izabela Dąbrowska i Sebastian Stankiewicz.Film "Miłość do kwadratu bez granic" od 23 sierpnia dostępny na platformie Netflix.