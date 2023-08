US Open na żywo na antenach Eurosportu i w Eurosport Extra

Łukasz Szewczyk

• Ostatni turniej Wielkiego Szlema w tym sezonie

• Od poniedziałku 28 sierpnia do 10 września najlepsze tenisiści i najlepsi tenisiści świata będą rywalizować w US Open.

• Transmisje z Nowego Jorku w Eurosporcie

• Każdy mecz na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Najbliższe dwa tygodnie na antenach Eurosportu wypełnione będą transmisjami z ostatniego turnieju Wielkiego Szlema - US Open. W Nowym Jorku zobaczymy plejadę tenisowych gwiazd na czele z broniącą tytułu Igą Świątek. W turnieju singlowym kobiet wystąpią również Magda Linette i Magdalena Fręch. W rywalizacji mężczyzn zaprezentuje się Hubert Hurkacz, a tytułu będzie bronił Carlos Alcaraz.Wydarzenia na Flushing Meadows dla widzów Eurosportu analizować będą między innymi triumfatorzy US Open sprzed lat: John McEnroe i Mats Wilander. Swoją wiedzą dzielić się będą również Alex Corretja i Barbara Schett, a także była liderka rankingu i dwukrotna mistrzyni US Open Justine Henin. W polskich studiach prowadzonych przez Piotra Karpińskiego widzowie usłyszą między innymi Piotra Sierzputowskiego, Dawida Celta i Macieja Synówkę.Ostatni turniej Wielkiego Szlema w roku będzie szeroko relacjonowany na kanałach i platformach TVN Warner Bros. Discovery. Najważniejsze mecze z Flushing Meadows transmitowane będą w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2, a każde spotkanie turnieju dostępne będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. Na antenach TVN Warner Bros. Discovery - m.in. w TVN24, "Sporcie po Faktach" oraz w kanałach Eurosportu - widzowie zobaczą relacje i wywiady przeprowadzane w Nowym Jorku przez Pawła Kuwika.Najlepsze zagrania, podsumowania meczów i wywiady będą publikowane również na stronie internetowej eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych Eurosportu. Na Facebooku oraz Twitterze stacji pojawi się seria "Tenis według Sidora", w której znakomity komentator wskaże, kto jego zdaniem najlepiej w historii wykonywał konkretne zagrania, a kto nie ma w nich sobie równych obecnie. Rywalizację o zwycięstwo w US Open skomentują między innymi: Lech Sidor, Karol Stopa, Paula Kania, Anna Niemiec, Dawid Olejniczak, Marek Furjan, Witold Domański, Maciej Łuczak, Hubert Błaszczyk i Dawid Żbik.